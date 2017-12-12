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Polisi darp eden iki kişi tutuklandı

Birisi tekme salladı diğeri bıçak çekti

Polisi darp eden iki kişi tutuklandı

Birisi tekme salladı diğeri bıçak çekti

12 Aralık 2017 Salı 11:46
Polisi darp eden iki kişi tutuklandı
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11.12..2017 tarihinde, saat 22.30 sıralarında, Lefkoşa'da, Y.B. (E-44) bir kahvehanenin önünde çıkan darp meselesi ile ilgili olarak, olay mahalline giden polisin ayaklarına gelişi güzel tekme sallamak suretiyle darp ve görevinden men etmiştir.

Akabinde aynı yerde alkollü içki tesiri altında bulunan C.E. (E-35) da tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu ekmek bıçağını korkutmak maksadı ile görevli polise doğru gelişi güzel sallayıp makul mazereti olmaksızın bağırıp çağırarak rahatsızlık yapıp, uygunsuz tavr-ı harekette bulunmuştur. Adı edilenler tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. 

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