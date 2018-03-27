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POLİSİ ARADI VE BEKLEDİ!

Maddi hasar oluştu

POLİSİ ARADI VE BEKLEDİ!

Maddi hasar oluştu

27 Mart 2018 Salı 13:15
POLİSİ ARADI VE BEKLEDİ!
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Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay gibi, Genel Sekreteri, Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da özel işlerinde ve bakanlığa gidiş-gelişlerde kendi özel aracını kullanıyor.
Atakan, dün öğle saatlerinde MU 905 plakalı aracı ile Lefkoşa’nın Yenişehir bölgesinde seyrederken beklenmedik bir kaza geçirdi. Arkadan gelen MZ434Z Plakalı aracın çarpması sonucunda araçtan inen Atakan, sıradan bir vatandaş gibi polisi arayarak, yol kenarına çekildi ve beklemeye başladı.
Koruması ve şoförü olmayan Atakan’ı, yol kenarında beklerken gören vatandaşlar, alışık olmadıkları bu durumu takdirle karşıladıklarını belirterek, bunun tüm siyasilere örnek olmasını diledi.

Maddi hasar oluştu
Elde edilen bilgilere göre dün saat 11.55sıralarında Yenişehir bölgesinde Ecvet Yusuf Caddesi’nde meydana gelen kaza şöyle gerçekleşti: Yavuz Doğan yönetimindeki MZ434Z plakalı kiralı bir araç, Bakan Tolga Atakan yönetimindeki Mİ 905 plakalı salon araca arkadan çarptı. Basit çarpma şeklinde gerçekleşen kazada yaralanan olmadı. Bakan Atakan, aracından inerek yol kenarında polis ekiplerinin gelmesini bekledi. Kaza mahalline gelen polis, gerekli ifadeleri aldıktan sonra kazayla ilgili rapor tuttu. Polisin araştırmasını tamamlamasının ardından Bakan Atakan, aracıyla kaza mahallinden ayrıldı. Kaza sonucu Bakan Atakan’ın aracında bin 500 TL tutarında hasar meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: Diyalog

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