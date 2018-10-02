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Polise Yalan Söyleme Suçundan Üç Kişi Tutuklandı

POLİS HABERLERİ..

Polise Yalan Söyleme Suçundan Üç Kişi Tutuklandı

POLİS HABERLERİ..

02 Ekim 2018 Salı 08:34
Polise Yalan Söyleme Suçundan Üç Kişi Tutuklandı

POLİS HABERLERİ..

Sigortaya hasar ödetmek amacıyla polise yalan beyan vermek suçundan üç kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Gazimağusa’da dün J.M.Z.(E-27) ile S.A.S.S.(E-19)  kullanımlarında bulundurdukları araçlarla yaptıkları trafik kazası sonrasında, oluşan hasarların sigorta şirketi tarafından karşılanmasını sağlamak gayesiyle aralarında anlaşarak kaza yeri konusunda değiştirerek görevli polislere yalan bilgi verdiler. 

Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan A.K.(E-32) tutuklandı.

HIRSIZLIK

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir iş yerinde ise, 5-6 Eylül arasında T.U.(E-25)’nun, aynı iş yerinde çalışan başka bir şahsa ait cep telefonunu çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

SUÇ İŞLEMEYE TEŞEBBÜS

Çatalköy’deki Lemar markette, kasiyer A. A. (E-22 )’nın, bir müşterinin aldığı ürünleri, sisteme okutmadan, müşteriden ürün karşılığı olarak 376 TL nakit para aldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Ercan Havalimanı’ndan, yetkili makamlara beyan edilmemiş yüklü para ile çıkış yapmaya çalışan üç kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ülkeden çıkışlarda 10 bin Euro muadili nakit paranın üzerindeki meblağların yetkili makamlara bildirme zorunluluğu bulunmasına karşın, dün E.N. (E-68) tasarrufunda 11 bin Sterlin, V.N. (K-70) 11 bin   Sterlin, ve  E.P. (E-35) ise 17 bin 200 ABD doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapmaya çalışırken tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı, soruşturma devam ediyor.

Son Güncelleme: 02.10.2018 11:42
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