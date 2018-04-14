Polise Çarpıp Kaçtı

Dün gece Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Amirliği’nde görevli, polis cavuşu Hazar Aşçıoğlu’na kimliği henüz bilinmeyen PU 131 plakalı siyah Mercedes marka aracın çarpması sonucu yaralandı.

Polisin alkol kontrolü yaptığı sırada, ‘’DUR’’ ihtarına uymayan araç sürücüsü polis çavuşu Aşçıoğlu’na çarparak yaralanmasına neden oldu.

Öğrenilen bilgiye göre PU 131 plakalı araç sürücüsünün Aşçıoğlu’na çarptıktan sonra, kayıplara karıştığı belirtildi.

Hastanede tedavisinin devam eden Aşçıoğlu’nun, sağlık durumunun kırıklara rağmen iyi olduğu öğrenildi.

Polis çavuşu Hazar Aşçıoğlu’na çarpan PU 131 plakalı araç sürücüsünün siyahi olduğu Mercedes model aracı görenlerin en yakın polis merkezine başvurması istendi.