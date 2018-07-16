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Polis Ve Ydü Arasında Protokol

PROTOKOL UYARINCA, EĞİTİM, BİLİM VE TOPLUMSAL FAYDA ODAKLI ORTAK PROJE YÜRÜTÜLECEK

Polis Ve Ydü Arasında Protokol

PROTOKOL UYARINCA, EĞİTİM, BİLİM VE TOPLUMSAL FAYDA ODAKLI ORTAK PROJE YÜRÜTÜLECEK

16 Temmuz 2018 Pazartesi 17:21
Polis Ve Ydü Arasında Protokol
PROTOKOL UYARINCA, EĞİTİM, BİLİM VE TOPLUMSAL FAYDA ODAKLI ORTAK PROJE YÜRÜTÜLECEK
Lefkoşa, 16 Temmuz 18 : Polis Genel Müdürlüğü ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) arasında eğitim, bilim ve toplumsal fayda odaklı ortak proje yürütme konusunda işbirliği protokolü imzalandı.
Üniversiteden verilen bilgiye göre,  YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel ile Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nun imza koyduğu işbirliği protokolü kapsamında eğitim programları ve etkinlikler düzenlenecek, bilimsel ve kültürel alanda toplumsal fayda odaklı ortak projeler yürütülecek.
İrfan Günsel, konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Polis teşkilatı ile işbirliğini geliştirmekten gurur duyuyoruz” derken, Süleyman Manavoğlu, YDÜ ile hem sağlık hem de eğitim konusunda birliktelikleri olduğunu, iki kurum arasındaki işbirliğinin bu protokol ile artarak devam edeceğini söyledi.
(RÇ/HÖ)              FOTOĞRAFLI

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