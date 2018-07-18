Polis’ten 20 Temmuz’da Kapanacak Yollar Ve Alternatif Güzergahlarla İlgili Duyuru

“TRAFİK AKIŞINI ENGELLEMEMEK İÇİN BELİRTİLEN YOLLARA ARAÇ PARK ETMEYİN, TRAFİK İŞARET VE İŞARETÇİLERİNE UYUN”

Lefkoşa, 18 Temmuz 18 (.): Polis, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde kapanacak yollar ve alternatif güzergahlarla ilgili duyuru yaptı.

Belirtilen tarih ve saatlerde trafik akışını engellememek için sürücülerin belirtilen yollara park etmemeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

LEFKOŞA’DAKİ KAPALI YOLLAR

Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa’da cuma günü saat 07. 30’dan itibaren törenin sona ereceği saate kadar Gönyeli çemberi ile Alpet-Altınbaş Petrol İstasyonu arasındaki yol trafiğe kapalı olacak.

BAŞKENTTE KULLANILACAK ALTERNATİF YOLLAR

Yeni Organize Sanayi Bölgesi’ne gitmek isteyen sürücüler için Alpet-Altınbaş Petrol istasyonu önündeki yol kavşağı ile Merkezi Cezaevi kavşağından kontrollü trafik akışı sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi’ne (YDÜ) veya YDÜ Hastanesi’ne gitmek isteyen sürücüler, Alpet-Altınbaş Petrol İstasyonu ışıklarından Sanayi Bölgesi’ne, oradan da Atatürk Spor Salonu’nun kuzeyindeki tali yolla Yakın Doğu Bulvarı’na ulaşabilecek.

Gönyeli Çemberi istikametinden gelip, YDÜ veya YDÜ Hastanesi’ne gitmek isteyen sürücüler, HiddenGarden - TED Koleji önü ve Yakın Doğu Bulvarı güzergâhını kullanabilecek.

LEFKOŞA’YA GAZİMAĞUSA, GÜZELYURT VE GİRNE’DEN GELECEK OLANLAR…

Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa’ya girecek sürücülerHamitköy çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şehit İsmail Beyoğlu Caddesi’ni veya Tofaş ışıklarından sola dönerek Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi’ni veya Alpet-Altınbaş Petrol Işıkları kavşağından sola dönüp Kemal Aksay Caddesi’ni kullanabilecek.

Gazimağusa istikametinden gelip Güzelyurt istikametine doğru seyredecek sürücüler, Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citroen kavşağından Metehan – Alayköy Çevre yolunu veya Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhından Gönyeli çemberine ulaşabilecek.

Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücüler Alayköy –Metehan Çevre yolunu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhını izleyebilecek.

Girne’den Lefkoşa istikametine seyredecek sürücülerBoğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nden Altınbaş ışıkları kavşağından Dr. Fazıl Küçük Bulvarını veya Girne-Lefkoşa anayolunun kullanan sürücüler Gönyeli çemberinden Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhını kullanacak.

GAZİMAĞUSA

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, prova ve tören programı nedeniyle yarın Gazimağusa’da saat 16.30’dan itibaren tören provasının sona ereceği saate kadar Fazıl Polat Paşa Bulvarı; 20 Temmuz’da saat 13.00’ten itibaren törenin sona ereceği saate kadar Fazıl Polat Paşa Bulvarı, Fevzi Çakmak Bulvarı ve İlker Karter Caddesi ile Baykal çemberi trafik akışına kapatılacak.

(RÇ/GÜL)

