Polis, Kuyumcuya Çalıntı Ziynet Eşyası Satmaya Çalışanları Havaya İki El Ateş Açarak Yakaladı

Lefkoşa, 29 Kasım 18 (.): Lefkoşa’da Otobüs Terminali civarındaki bir kuyumcuya çalıntı olduğuna inanılan altın ziynet eşyası satmaya çalışan iki zanlının polisin dur uyarısına uymayarak kaçmaya çalıştığı için, polisin havaya iki el ateş açmasıyla yakalandığı belirtildi.



Lefkoşa, 29 Kasım 18 (.): Lefkoşa’da Otobüs Terminali civarındaki bir kuyumcuya çalıntı olduğuna inanılan altın ziynet eşyası satmaya çalışan iki zanlının polisin dur uyarısına uymayarak kaçmaya çalıştığı için, polisin havaya iki el ateş açmasıyla yakalandığı belirtildi.



Polis Basın Subaylığı olayla ilgili ikinci açıklamasında, zanlıların, polisin dur uyarısına uymayarak kaçmaya başlaması üzerine polisin iki el havaya ateş açtığını bildirdi.



Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı kaydedilen açıklamada, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



(GÜL/ŞEB)

