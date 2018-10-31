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Lefkoşa’da bıçaklı kavga
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Polis Haberleri…

LEFKOŞA’DA YARALAMA …SERVET BOZLAR’I GÖĞÜSÜNDEN BIÇAKLAYIP YARALAYAN 20 YAŞINDAKİ KADIN TUTUKLANDI

Polis Haberleri…

LEFKOŞA’DA YARALAMA …SERVET BOZLAR’I GÖĞÜSÜNDEN BIÇAKLAYIP YARALAYAN 20 YAŞINDAKİ KADIN TUTUKLANDI

31 Ekim 2018 Çarşamba 11:19
Polis Haberleri…

LEFKOŞA’DA YARALAMA …SERVET BOZLAR’I GÖĞÜSÜNDEN BIÇAKLAYIP YARALAYAN 20 YAŞINDAKİ KADIN TUTUKLANDI

Lefkoşa, 31 Ekim 18 (.): Lefkoşa’da aralarında sorun bulunan Servet Bozlar’ı sol göğsünden bıçaklayarak yaralayan, B.K. (K-20) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre olay, dün 15.30 sıralarında, Lefkoşa’da Abdi Çavuş Sokak üzerinde meydana geldi.

GAZİMAĞUSA’DA GÜMRÜKSÜZ AKARYAKIT

Gazimağusa’da Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde polis tarafından yapılan aramada, 2 bin 850 litre Euro dizel akaryakıtın, gümrüksüz ve akaryakıt depolama nakliye ve satış yasasına aykırı olarak depolandığı tespit edildi.

Dün 14.00-14.30 sıralarında meydana gelen olayda mesele ile ilgili olarak iş yeri sorumlusu M.H.İ.(E-48) tutuklandı.

BAFRA’DA EVRAK SAHTELEME

Öte yandan Bafra’da faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan H.Ö.’nün (K-21), Ö.Ö.’nün (E-35) talimatı ile 23 Kasım 2017 tarihinde kendi isteği ile şirketteki işinden ayrılan başka bir çalışan adına, “İşten Ayrılma Belgesi” doldurup, imzalayıp sahteledikten sonra İhtiyat Sandığı Dairesi’ne vermek suretiyle tedavüle sürdükleri tespit edildi.

19 Mayıs’ta meydana gelen olayda bahse konu şahıslar tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.

(TUĞ/ÖK)

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