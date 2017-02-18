Polis Haberleri...

Alayköy’de, dün saat 19.00 sıralarında, bir araç içerisinde şüpheli olarak görülen S.G (E-51) ve E.T (E-39) adlı kişilerin huzurunda, araç içerisinde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 5 gram ağırlığında “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet sarma sigara izmariti bulundu.

ALAYKÖY’DE ARAÇ İÇİNDE KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU...

Lefkoşa, 18 Şubat 17 : Alayköy’de, dün saat 19.00 sıralarında, bir araç içerisinde şüpheli olarak görülen S.G (E-51) ve E.T (E-39) adlı kişilerin huzurunda, araç içerisinde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 5 gram ağırlığında “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet sarma sigara izmariti bulundu.

Polis, sözkonusu uyuşturucu maddelerin emare olarak alındığını, S.G ve E.T’nin tutuklandığını, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Öte yandan yine dün saat 09.00 sıralarında, Girne Turizm Limanı’ndan KKTC'ye giriş yapmakta olan M.T (E-20) ve H.B (E-26) adlı şahıslara narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu, üzerlerinde yapılan aramada, M.T’nin tasarrufunda 4 gr, H.B’nin tasarrufunda ise 3 gr ağırlığında olmak üzere, “hintkeneviri” türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunarak emare olarak alındı. Polis, sözkonusu şahısların tutuklandığını, soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Bu arada bu sabah saat 08.00 sıralarında, Lapta’da M.H (E-23), S.A (E-22) ve R.G (E-20) adlı kişilerin kalmakta oldukları ikametgahta polis tarafından yapılan aramada; “extasy” türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan yaklaşık 650 adet hap bulunarak emare olarak alındı. Polis, sözkonusu şahısların tutuklandığını, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

ALKOL ALDI, YOL İÇERİSİNDE HAVAYA ATEŞ AÇTI

Lapta’da dün gece saat 21.30 sıralarında, T.E (E-57) adlı kişi, alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir sırada, tasarrufunda bulunan av tüfeği ile meskun mahal olan yol içerisinde havaya ateş açması nedeniyle polis tarafından tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

İZİNSİZ AĞAÇ KESTİLER...

Öte yandan yine Lapta’da dün saat 13.00 sıralarında, polis; İ.L (E-67) adlı kişiye ait arazi içerisinde bulunan 5 adet badem ve 2 adet turunç ağacının, C.K (E-67) adlı kişi tarafından, yetkili makamdan izinsiz olarak tasarrufunda bulundurduğu izinsiz ağaç motoru ile H.K (E-35) ve İ.L’nin talimatı ile köklerinden kesildiğini tespit etti. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığını bildiren polis, soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

(SEL)