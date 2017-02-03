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03 Şubat 2017 Cuma 12:11

Polis Haberleri

Gazimağusa’da dün polisin şüpheli gördüğü N.A.(E-32) adlı şahsın üzerinde yaptığı aramada, yaklaşık 5 gr. ağırlığında “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu madde bulundu.

Polis Haberleri
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GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCUDAN 2 TUTUKLU

NOYANLAR ŞİRKETİNDEKİ HIRSIZLIKLA İLGİLİ 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Lefkoşa, 3 Şubat 17 (.): Gazimağusa’da dün polisin şüpheli gördüğü N.A.(E-32) adlı şahsın üzerinde yaptığı aramada, yaklaşık 5 gr. ağırlığında “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu madde bulundu.

Daha sonra N.A’nın evinde yapılan aramada, 6.50 gr  aynı türden uyuşturucu ele geçirilirken, o esnada evde bulunan F.A. (E-36) adlı şahsın tasarrufunda da içerisinde “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık 3 sigara ile içinde “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 1 gram ağırlığında madde saptandı.

Polis bültenine göre, ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, zanlılar N.A ile F.A tutuklandı.

NOYANLAR ŞİRKETİNDE HIRSIZLIK VE KASTİ HASAR: 4 TUTUKLU

İskele’de dün Noyanlar Group adlı şirkete ait ofis binasında meydana gelen hırsızlık ve kasti hasar olayına da bugünkü polis bülteninde yer verildi.

Olayla ilgili soruşturmada tutuklanan M.B. (E-33), İ.T.(E-23), H.S.(E-22) ve R.A.(E-21) adlı şahısların ofiste iş yerine ait aracın kontak anahtarı, masa çekmecesinde muhafaza edilen metal kasa, kasa içerisinde muhafaza edilen 200 TL nakit para, çelik para kasası içerisinde muhafaza edilen 23 bin 890 TL, 2 bin 180 Euro, 400 ABD Doları, Gökhan Noyan, Sultan Noyan ve Ahmet Noyan’a ait KKTC pasaportu ve beş ayrı bankaya ait çek defterleri ile şirkete ait aracı çaldığı tespit edildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada çalınan şirket aracı, metal kasa, çelik kasa ve kasa içerisindeki para ve evraklar bulunarak emare olarak alındı.

2 MARKET ÇALIŞANI ALDIKLARI ÜRÜNLERİ ÖDEMEDİ, TUTUKLANDI

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir markette kasiyer olarak çalışan A.D.D.(K-23) ve F.K.(K-34), 31 Ocak tarihinde marketten aldıkları toplam 82.90 TL değerindeki muhtelif ürünleri ödeme yapmadan market dışına çıkarıp çalmak suçlamasıyla tutuklandı.

ŞEBEKEYE BORU EKLEYEREK SU HIRSIZLIĞI

Yeşilköy’de dün B.Y.(E-52) adlı şahsın şebeke hattına boru eklemek suretiyle su hırsızlığı yaptığı tespit edildi. B.Y. tutuklandı.

(UG/GÜL)

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