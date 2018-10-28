Polis Bülteni





GİRNE VE GÜZELYURT’TA 5 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİLefkoşa, 28 Ekim 18 (.): Girne’de 2 kişi, evlerinde ve araçlarında bulunan uyuşturucu nedeniyle tutuklandı.Polisin açıklamasına göre, E.S. A. (E-28) ve A.S.O.’nun (E-21) kaldığı ikametgahta ve E.S.A’ya ait araçta dün yapılan aramada yaklaşık 4 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 8 adet içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara ve 2 adet öğütücü bulundu.Güzelyurt’ta ise şüpheli görülen K.K.’nın (E-38) üzerinde ve kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet sigara izmariti ele geçirildi. Adı geçen şahıs tutuklandı.Her iki olayla ilgili soruşturma sürüyor.MAHİR BİLGİSAYAR’DA YANGINLefkoşa’da Müfti Ziyai Sokak No:27 adresinde faaliyet gösteren, Mehmet Zeki Alptürk’e ait Mahir Bilgisayar isimli işyeri içerisinde bulunan tüm eşyalar, dün gece henüz tespit edilemeyen bir sebepten ötürü çıkan yangın esnasında tamamen yandı.Soruşturma devam ediyor.SÜTLÜCE’DE 1 KİŞİ KAYIPSütlüce’de sakin Radiye Aydan Ersoy Kutlu’dan (K-48), adına kayıtlı araçla ikametgahından ayrıldığı önceki sabahtan beri haber alınamadığı bildirildi.İkametgahına dönmeyen Kutlu ile ilgili soruşturma devam ediyor.PARA KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKETErcan Havalimanı’nda dün beraberinde yasaların öngördüğünden daha fazla parayla KKTC’den çıkış yapmaya çalışırken tespit edilen C.O. (E-56) hakkında yasal işlem yapıldı.Söz konusu şahsın beraberinde 33 bin 542 Amerikan Doları, 2 bin 180 Euro, bin 200 Sterlin ve 30 bin 20 TL taşıdığı belirlendi.Para Kambiyo Yasası’na göre, ülkeye yetkili makamlara bilgi vermeden 10 bin Euro veya muadili paradan daha fazla nakit parayla giriş yapmak yasak.(FEZ/HÖ)