Polis Bülteni...

Lefkoşa’da Lokmacı Giriş Kapısında bir kişi, muhaceret görevlisine işlem yapılması için başkası adına düzenlenmiş kimlik kartı verdiği gerekçesiyle tutuklandı.

LOKMACI KAPISI’NDA SAHTE KİMLİK TEDAVÜLE SÜRÜLDÜ

Lefkoşa, 2 Ekim 17 (.): Lefkoşa’da Lokmacı Giriş Kapısında bir kişi, muhaceret görevlisine işlem yapılması için başkası adına düzenlenmiş kimlik kartı verdiği gerekçesiyle tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, C.Ü.(E-23) dün Lefkoşa’da Lokmacı Kara Giriş Kapısı’nda üzerinde kendi fotoğrafı bulunan başka bir şahıs adına düzenlenmiş Bulgaristan kimliğini tedavüle sürdüğü gerekçesiyle tutuklandı.

UYUŞTURUCU TASARRUFUNDAN BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Lefkoşa’da rahatsızlığı gerekçesiyle özel bir hastaneye giden H.A. (K-23), uyuşturucu madde kullandığını söyledikten sonra üzerinde uyuşturucu madde bulunması gerekçesiyle tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

LEFKOŞA’DA KUNDAKLAMA

Lefkoşa’da, Büyük Reşit Sokak’taki bir apartmanın park yerinde bulunan Gürel Erecer’e ait KS 589 plakalı salon araç, bu sabah 04:30 sıralarında, meçhul şahıs veya şahıslar tarafından üzerine yanıcı madde dökülüp ateşe verildi.

Soruşturma devam ediyor.

(ID/FEZ)