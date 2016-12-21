Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Aralık 2016 Çarşamba 10:32

Polis Bülteni

Gazimağusa’da evlerinde uyuşturucu madde bulunan 18 ve 21 yaşlarındaki 2 genç tutuklandı.

Polis Bülteni
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCUDAN 2 GENÇ TUTUKLANDI

Lefkoşa, 21 Aralık 16 : Gazimağusa’da evlerinde uyuşturucu madde bulunan 18 ve 21 yaşlarındaki 2 genç tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün gece 23.00-24.00 saatleri arasında Gazimağusa’da G.Ş. (E-21) ve K.K.’ye (K-18) ait ikametgahta polis tarafından yapılan aramada içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet sigara izmariti, yaklaşık 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet öğütücü bulunarak, emare olarak alındı. Adı edilenleri tutuklayan polisin soruşturması devam ediyor.

İZİNSİZ ESKİ ESER TASARRUFU

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunun Ulukışla yol kavşağında, Y.B.(E-44) tarafından yol kenarına gizlenen Neolitik (Cilalı Taş) döneme ait eski eser nitelikli ucu sivri taş balta bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

GAZİMAĞUSA’DA HIRSIZLIK

Gazimağusa’da faaliyet gösteren “Mr. Pound” isimli işyerinde müşteri olarak bulunan G.Ş.(E-21) ve K.K. (K-18), işyeri içerisindeki reyonlarda bulunan muhtelif miktarda süs ve mutfak eşyasını sırt çantalarına gizleyerek, çaldı. Adı edilenler tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Akıncılar’da ise Veli Gazi’ye ait tarla içerisinde bulunan 7 adet rulo balya çalındı. Olayın polisin bilgisine gitmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede şüpheli görülen O.M. (E-45) ve S.M. (E-50) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

(EMR/FEZ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saner’den 13. Maaş Açıklaması Saner’den 13. Maaş Açıklaması
Hanehalkı 2015 Bütçe Anketi Sonuçları Açıklandı Hanehalkı 2015 Bütçe Anketi Sonuçları Açıklandı
“Kıbrıs Türkü’nün Karanlık Yılları” İsimli Fotoğraf Sergisi Açıldı “Kıbrıs Türkü’nün Karanlık Yılları”...
DÜRÜST: “HUZUR VE GÜVENİ ŞEHİTLER, MÜCAHİTLER VE ANAVATANA BORÇLUYUZ” DÜRÜST: “HUZUR VE GÜVENİ ŞEHİTLER, MÜCAHİTLER...
21 Aralık Şehitleri Gönyeli’de De Anıldı 21 Aralık Şehitleri Gönyeli’de De Anıldı
21 – 25 Aralık Milli Mücadele Ve Şehitler Haftası 21 – 25 Aralık Milli Mücadele Ve Şehitler Haftası
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Saner’den 13. Maaş Açıklaması

Haberi Oku