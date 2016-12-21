Polis Bülteni

GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCUDAN 2 GENÇ TUTUKLANDI

Lefkoşa, 21 Aralık 16 : Gazimağusa’da evlerinde uyuşturucu madde bulunan 18 ve 21 yaşlarındaki 2 genç tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün gece 23.00-24.00 saatleri arasında Gazimağusa’da G.Ş. (E-21) ve K.K.’ye (K-18) ait ikametgahta polis tarafından yapılan aramada içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet sigara izmariti, yaklaşık 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet öğütücü bulunarak, emare olarak alındı. Adı edilenleri tutuklayan polisin soruşturması devam ediyor.

İZİNSİZ ESKİ ESER TASARRUFU

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunun Ulukışla yol kavşağında, Y.B.(E-44) tarafından yol kenarına gizlenen Neolitik (Cilalı Taş) döneme ait eski eser nitelikli ucu sivri taş balta bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

GAZİMAĞUSA’DA HIRSIZLIK

Gazimağusa’da faaliyet gösteren “Mr. Pound” isimli işyerinde müşteri olarak bulunan G.Ş.(E-21) ve K.K. (K-18), işyeri içerisindeki reyonlarda bulunan muhtelif miktarda süs ve mutfak eşyasını sırt çantalarına gizleyerek, çaldı. Adı edilenler tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Akıncılar’da ise Veli Gazi’ye ait tarla içerisinde bulunan 7 adet rulo balya çalındı. Olayın polisin bilgisine gitmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede şüpheli görülen O.M. (E-45) ve S.M. (E-50) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

(EMR/FEZ)