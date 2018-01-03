“Polis yakalayamazsa, ölüm yakalar”

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Avcı, ülkede trafiği denetleyecek bir devlet otoritesi olmaması nedeniyle, sürücülerin, sürat, ehliyetsiz araç kullanma, alkol ve benzeri davranış bozukluğu gösterdiklerine dikkat çekerek uyardı:

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Avcı, ülkede trafiği denetleyecek bir devlet otoritesi olmaması nedeniyle, sürücülerin, sürat, ehliyetsiz araç kullanma, alkol ve benzeri davranış bozukluğu gösterdiklerine dikkat çekerek uyardı. Avcı 2017’nin trafik konusunda çok parlak bir yıl olmadan sonlandığına dikkat çekerek, devletin, 2018’de trafiğe birçok canın kurban edilmemesi için önlem almasının şart olduğunu vurguladı.

“2016 ve 2017’de radikal önlemler alınmadı”

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı, 2016-2017 yıllarında trafik kazalarının önlenmesi için radikal önlemlerin alınmadığını vurgulayarak, “Birkaç yeni yolun yapılması doğru bir hareketti ama bunların yanında bitmeyen ve uzun süredir yapımı devam eden yollarımızda vardır. Bu bitmeyen yollar içerisinde Lefkoşa çevre yolu, Lefke yolu var, sık sık kazaların meydana geldiği Dağ yolu projelendirilmiş fakat henüz bir başlangıç yapılmamıştır. Bunlarda umut vadeden noktalardır. Ancak trafikle ilgili yasal değişikliklerin yapılmaması ülkemiz adına çok büyük bir eksikliktir” şeklinde konuştu.

“Trafikte eksik çok”

Avcı, sözlerine şu şekilde devam etti; “Bugün baktığımızda 2018’e girmemize rağmen trafikle ilgili cezaların yetersizliği de apaçık ortadadır. Diğer taraftan polis denetimlerinin olmadığı, yollarda devlet otoritesinin olmadığı, inşaat izinlerinin yol güvenliği düşünülerek verilmediği, ehliyet sisteminin bilerek çağ dışı bırakılması gibi birçok olumsuz ve eksik nokta hala önümüzde durmaktadır. Öte yandan trafikte seyreden kamyon ve otobüslerin teknik muayenelerinin yapılmaması, yurtdışından gelen sürücülerin trafikte çok rahat davranma hakkını kendisinde bulması gibi olumsuzluklar da bu ülkede yaşanmaktadır. Bunların yanında ehliyetsiz araba süren, araçlarının muayenesini yaptırmadan trafiğe çıkan sürücülerin araba kullanabileceklerine inançları olması gibi sorunların hala devam etmesi ve devletin bu konularda önlem almaması 2017’nin trafik anlamında çok kötü geçmesine neden oldu. 2018’de bu başlıkların düzeltilmesini bekliyoruz.”

“İnsan ölümlerinin önüne geçilebilir”

Seçimin ardından parlamentoya girecek 50 milletvekilinin, dövizi düşürme, ekonomiyi düzeltme veya Kıbrıs’ta barışı sağlama ve bağımsızlığını ilan etme gibi bir lüksleri olmadığını vurgulayan Avcı, “Ancak Trafik kazalarını önleme ve yollarda insan ölümlerinin önüne geçme görevlerini yapabilecek durumdadırlar yeter ki bu kararlılığı ve niyeti göstersinler” diye konuştu.

“Polis yakalamasa bile ölüm yakalıyor”

“2017’de 37 kişinin trafikte hayatını kaybettiğini anımsatan Mehmet Avcı, “2018’in ilk saatlerinde de 2 kişi trafikte hayatını kaybetti. Bunlar küçümsenecek sayılar değildir. Sürücü hatasından kazalar olmakta deniyor ama sürücü hatası yolda bulduğu cesaretten kaynaklanır. Sürücünün denetim azlığından ve otorite boşluğundan dolayı süratli gitme, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanma cesareti oluşmaktadır. Bunların yanında geçilmemesi gereken yerde araç geçme, trafik levhalarına uymama, kırmızı ışıkta geçme, radar korkusu olmaması da devlet otoritesinin boşluğundan kaynaklanmaktadır. Bu yaşananlara sürücü davranış bozukluğu diyebiliriz. Sürücüler trafikte kuralların ne olduğunu ve ne yapması gerektiğini bildiği halde, bu kurallara uymayı reddediyor, bu da bir davranış bozukluğu olarak adlandırılmaktadır. Bu davranış bozukluğu da zaten yakalanmayacağım diyerek ortaya çıkıyor ki, polis yakalamasa bile ölüm onları yakalıyor” dedi.

“Altyapı hata yapmayı kolaylaştırıyor”

Yollardaki altyapı eksikliklerinin hata yapmayı kolaylaştırdığına vurgu yapan Avcı, sözlerine şu şekilde devam etti; “Yolların altyapısının yol gösterici değil aldatıcı olduğu, hata yapmayı da kolaylaştırdığı bir gerçektir. Örneğin gece aydınlatma ışıklarının yanmaması, çizgilerin olmaması, banketlerin doğru dürüst olmaması, bariyerlerin yetersizliği, orta refüjün bariyerlerle ayrılmaması gibi sebeplerde kazalara etkendir. Bu noktada da karayollarının ve belediyelerin daha hassas olması gerekmektedir.”

“Yol güvenliği hiçe sayılıyor”

Ülkemizde yeni yeni iş yerlerinin açıldığını vurgulayan Avcı, “Bu iş yerleri açılırken Şehir Planlama Dairesi, Belediye ve Karayolları Dairesinin yol güvenliğini ön planda tutmamaktadır. Bu iş yerlerinin açılmasında yol güvenliği hiçe sayılarak, yandaşların menfaatleri ön planda tutuluyor. Eğer yol güvenliği bozulacaksa oraya iş yeri açılmasına izin vermemeleri önemlidir” şeklinde konuştu.

“Sadece sürücü yargılanmamalıdır”

Kazalarda genellikle sürücülerin suçlandığına dikkat çeken Mehmet Avcı, “Sürücü kadar kazada rolü olan resmi makamların da sorgulanması gerekir. Mahkemelerde ilgili avukatların suçta payı olanların da yargılanıp, sorgulanmalarını sağlamaları gereklidir.

“Herkes kurallara uysun”

2018 yılına girilmesine karşın yolların hala tehlikeli olduğunu vurgulayan Avcı, “Bu konuda trafik kurallarına herkesin uyması şarttır, aksi takdirde ya hayatlarını kaybedeceklerdir, ya da birinin hayatını yok edeceklerdir. Herkes kurallara uysun, ehliyet kemerini muhakkak bağlasın, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmasın” şeklinde konuştu.

Eniz ORAKCIOĞLU