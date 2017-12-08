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08 Aralık 2017 Cuma 09:05

POLİS VATANDAŞI DOLANDIRDI!

Mazbata gelince polisi şikâyet etti!

POLİS VATANDAŞI DOLANDIRDI!
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Girne Limanı’nda görevli polis memuru Osman Akınsel, radar cezalarını ödeyeceğini söyleyerek R.A.’yı üç bin sekiz yüz TL dolandırdı

Girne Turizm Limanın’da görev yaptığı öğrenilen polis memuru Osman Akınsel, “Sahtekârlıkla para temini” ve “dolandırıcılık” suçlarından tutuklandı.

Sabit radar cezalarını ödeyeceğini söyleyerek, Ağustos-Ekim ayları arasında R.A.’dan 3 bin 800 TL parayı alan polis memuru, R.A.,’ya mazbata gelince şikayet üzerine tutuklandı.

Yapılan sorgulamada işlediği suçu itiraf eden polis memuru Osman Akınsel, dün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının yurt dışına çıkışını yasaklayarak KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 50 bin TL’lik kefalet senedi ile serbest bırakılmasına karar verdi.

Mazbata gelince polisi şikâyet etti

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis çavuşu Soner Koral, zanlı Osman Akınsel’in “Sahtekârlıkla para temini” ve “dolandırıcılık” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis çavuşu Soner Koral, Akınsel’in Ağustos-Ekim ayları arasında önceden tanıdığı R.A.’nın radar cezalarını halledeceğini söyleyerek, R.A.’dan dan toplamda 3 bin 800 TL para aldığını söyledi.

Koral, R.A.’ya 6 Aralık’ta söz konusu trafik cezaları ile ilgili mazbata gelmesi üzerine durumu fark ederek şikâyetçi olduğunu ve Akınsel’in tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Soruşturma tamamlandı

Koral, Akınsel’den yapılan sorgulamada işlediği suçu itiraf ettiğini ve ifade verdiğini ayrıca zanlının aleyhine getirilen her iki suçu da kabul ettiğini kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Koral, zanlının polis memuru olduğunu ve mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanması talebinde bulundu. 
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