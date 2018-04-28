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Polis üç ani ölümün otopsi sonuçlarını açıkladı
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Polis üç ani ölümün otopsi sonuçlarını açıkladı

Çatalköy, Hamitköy ve Gazimağusa'da dün hayatını kaybeden üç kişinin kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için yapılan otopsilerin sonuçları açıklandı.

Polis üç ani ölümün otopsi sonuçlarını açıkladı

Çatalköy, Hamitköy ve Gazimağusa'da dün hayatını kaybeden üç kişinin kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için yapılan otopsilerin sonuçları açıklandı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 16:39
Polis üç ani ölümün otopsi sonuçlarını açıkladı

ÇATALKÖY VE HAMİTKÖY'DE HAYATINI KAYBEDEN AKIŞ VE SOYUTOK'UN ÖLÜM NEDENİ KALP KRİZİ

YAŞLI BAKIM EVİNDE ÖLEN ALİHAN'IN ÖLÜM NEDENİ İSE KAN VE DOKU ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİYLE BELİRLENECEK

Çatalköy, Hamitköy ve Gazimağusa'da dün hayatını kaybeden üç kişinin kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için yapılan otopsilerin sonuçları açıklandı.

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Çatalköy'de futbol sahasında yaşamını yitiren Mehmet Akış ile Hamitköy'de ağılı içinde ölü bulunan Süleyman Soyutok'un ölüm nedenlerinin "kalp krizi" olduğunu duyuran Polis Basın Subaylığı, Gazimağusa'daki yaşlı bakım evinde yaşamını yitiren Ramadan Alihan'ın ölüm sebebinin ise alınan kan ve doku örneklerine yapılacak tetkiklerle belirleneceğini bildirdi.

57 yaşındaki Süleyman Soyutok, Hamitköy’deki ağılında ölü bulunurken; 60 yaşındaki Mehmet Akış Çatalköy’de futbol oynadığı sırada yaşamını yitirmişti.

88 yaşındaki Ramadan Alihan ise Gazimağusa’da kaldığı yaşlı bakım evinde bakıcının dikkatsizliği sonucu sandalyeye oturmak isterken sırt üstü düşerek başını çarpmış ve hayatını kaybetmişti.

Son Güncelleme: 28.04.2018 19:47
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