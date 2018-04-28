Polis üç ani ölümün otopsi sonuçlarını açıkladı

ÇATALKÖY VE HAMİTKÖY'DE HAYATINI KAYBEDEN AKIŞ VE SOYUTOK'UN ÖLÜM NEDENİ KALP KRİZİ
YAŞLI BAKIM EVİNDE ÖLEN ALİHAN'IN ÖLÜM NEDENİ İSE KAN VE DOKU ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİYLE BELİRLENECEK
Çatalköy, Hamitköy ve Gazimağusa'da dün hayatını kaybeden üç kişinin kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için yapılan otopsilerin sonuçları açıklandı.
57 yaşındaki Süleyman Soyutok, Hamitköy’deki ağılında ölü bulunurken; 60 yaşındaki Mehmet Akış Çatalköy’de futbol oynadığı sırada yaşamını yitirmişti.
88 yaşındaki Ramadan Alihan ise Gazimağusa’da kaldığı yaşlı bakım evinde bakıcının dikkatsizliği sonucu sandalyeye oturmak isterken sırt üstü düşerek başını çarpmış ve hayatını kaybetmişti.