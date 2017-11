POLİS SENDİKALI OLMALIDIR

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Davulcu, Avrupa’da seçimlerin Kuzey Kıbrıs’takine göre daha kısa sürede yapıldığına işaret ederek, bugün itibarıyla seçime az kaldığının söylenemeyeceğini bildirdi. Davulcu, Kıbrıs TV’de canlı olarak yayımlanan Haber Dosyası programının konuğu olarak seçim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Mehmet Davulcu, Kıbrıs’ın kuzeyinde seçimin Avrupa’ya göre daha uzun bir süreye yayılan seçim sürecinin, seçime büyük önem verildiği gibi bir izlenim yaratmasına karşın, durumun hiç de öyle olmadığına vurguladı. Gelişmiş parlamentalist demokrasilerde seçim sürecinin “çok daha” kısa ve özlü olduğuna işaret eden Davulcu, kısa süreye yayılan seçim süreciyle ilgili olarak “Bizdeki gibi gereksiz şeyler bu nedenle orada ortadan kaldırılmıştır” değerlendirmesinde bulundu. Mehmet Davulcu, bir yıl önce kurulan TKP Yeni Güçler’in kuruluşu ve hedeflerinin yine bu programda duyurulduğunu hatırlatarak, 2 Aralık Cumartesi günü birinci kuruluş yıldönümü resepsiyonu yapılacağını söyledi. Davulcu, geride kalan bir yılda TKP Yeni Güçler’in birçok evreden geçtiğini anlatarak, bir yıl önce ortaya koydukları “Merkezi hiçbir zaman gözden kaçırmayan, merkezden uzaklaşmayan, merkezi de bünyesinde barındıran ve solun her rengini bünyesinde örgütleyen bir parti” olma hedefinden hiç vazgeçmediklerini kaydetti. Ortaya konulan parti anlayışının, hem bugünkü TKP Yeni Güçler, hem de eski TKP için hep somut hedef olduğunu ve bunu başardığı oranda toplumdan onay aldığını anlatan Davulcu, TKP Yeni Güçler’in bir yıl önce ortaya konulan anlayışı bugün büyük ölçüde gerçekleştirdiklerini belirtti.“DEĞİŞİM VE KURTULUŞUN YOLUNU AÇTIK”TKP Yeni Güçler Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Davulcu, partisinin merkez dediği şeyin emekçi kitleler, emekçi katmanlar olduğunu ifade ederek sürdürdüğü konuşmasında, “Belirli bir politik bilince ulaşamamış, ulaştırılamamış, en çok da sömürülen kitledir siyasetin merkezinde duran insanlar. Nötr durumdadır. Herhangi bir politik bilinç yüklenmemiştir. İyi eğitim alamamıştır” ifadelerini kullandı. Siyasetin merkezini böyle tanımlayan Davulcu, oradan itibaren siyasetin sağ ve sol kanadı olduğunu anlatarak, TKP Yeni Güçler’in siyasetin sağ kanadına kapalı, ama merkezdeki insanları dışlamadan solun her kesimini bünyesine topladıklarını kaydetti. Mehmet Davulcu, bu anlamda bir yılda ciddi yol aldıklarını vurgulayarak, “Baktığınızda ne var bizde, Toplumcu Kurtuluş Partililer var, biliyorsunuz TKP 10 yıl kapalı kaldı. Ama bu 10 yılda, bu ülkede TKP’li diye bilinen bir kitle hep olmaya devam etti. Bunların bir kısmı ardılı diye lanse edilen bir başka siyasi partide örgütlenmeyi denedi, bir kısmı onun dışında kaldı. Farklı partilere gidenler oldu, ama o kimliğini yine korumaya devam etti. Onlar toparlandı, bugün Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler’de” değerlendirmesinde bulundu. TKP Yeni Güçler’in Birleşik Kıbrıs Partisi ile oluşturduğu Değişim ve Kurtuluş İttifakı’nı da anlatan Davulcu, ülkede değişim ve kurtuluşun yolunu açtıklarını söyledi. ,SEÇİME EN HAZIR PARTI TKP YENİ GÜÇLERDavulcu, TKP Yeni Güçler’in bir yıllık süre içinde ülkenin 6 ilçesinde örgütlendiğini, ayrı ayrı kongreler yaptığını, örgüt binalarının açıldığını anlatarak, kurultayın tamamlanarak seçime güçlü bir şekilde hazırlandıklarını söyledi. Tüm bu sürecin doğal sonucu olarak canlı kanlı bir parti olarak toplumun önüne çıktıklarını ifade eden Davulcu, ana muhalefet ile hükümetin büyük ortağının paslaşması sonucu ilan edilen erken seçime bu nedenle en hazır partinin TKP Yeni Güçler olduğunu kaydetti. Mehmet Davulcu, yapılana baskın seçim denilmeye çalışıldığını anımsatarak, kim ne derse desin ortaya çıkan gerçeğin, seçime en hazır partinin Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler olduğunu vurguladı. İlk ön seçimi yaparak milletvekili adaylarını belirleyen TKP Yeni Güçler olmasının da partisinin seçime en hazır parti olduğunu bir kez daha ortaya koyduğuna işaret eden Davulcu, tüm diğer partilerin hep arkalarından süreçleri tamamladığını anlattı. “Bizim bugün manifestomuz, adaylarımız hazır ve seçim yarışına başlamış pozisyondayız. Bir yıllık süre yetti bize yeniden örgütlenmeye. Burada bir yığın avantajımız da vardı. Onu da söylemeden geçmeyeyim” ifadelerini kullanan TKP Yeni Güçler Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Davulcu sözlerini şöyle sürdürdü: “Yepyeni bir parti yapılanması, ama ciddi bir hazır kitle vardı bizi bekleyen. TKP’liler vardı. SDP’liler vardı. CTP’den ayrılanlar vardı ve çok hızlı bir şekilde ülkenin neredeyse her noktasında örgütlenme imkanı bulduk. Bu da bizim avantajımız oldu.” Davulcu, ülkede yeni bir parti kurmanın hiç de kolay olmadığının altını çizerek, 1976’dan sonra pek çok partinin kurulduğunu ancak dönemsel partiler olarak birer ikişer ortadan kalktığını söyledi. Kuruluşunda arasında Rauf Denktaş olan Demokrat Parti’nin bile bu seçimlerden sonra devam edip etmeyeceğinin tartışmalı bir konu olduğunu ifade eden Davulcu, onu seçim sonuçlarına bakıp konuşmak gerektiğini söyledi. Davulcu, 1976’dan sonra kurulan partilerin kapanmasına karşın 1976’da yola çıkan üç ana partinin devam ettiğini ifade ederek, “TKP bir süreliğine kapatılmış olsa da geri geldi ve siyasal yaşamını sürdürerek topluma hizmet etmeye devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.KİLİT PARTİ TKPYeni Güçler’in seçimlerden sonra kilit parti olacağını ve yüzde 10-15 bandı ve belki onun da üzerine sıçrayabilecek hedefleri olduğunu, yüzde 18’lere ulaşılarak partinin Meclis’te güçlü bir şekilde temsil edileceğini anlatan Davulcu, bunun hep birlikte görüleceğini kaydetti. Mehmet Davulcu, Meclis’in şu anda bütçe yapamayacak pozisyonda olduğunu, bunun nedeninin normal zamanından birkaç ay önce yapılan ve bu nedenle adına erken seçim denilen seçime iki büyük partinin endekslenmesi olduğunu söyledi.PLANLI SOSYAL PİYASA EKONOMİSİEkonominin vahşileşerek toplumu ezdiğini ifade eden Davulcu, buna son vereceklerini belirterek öngördükleri ekonomik sistemin planlı Sosyal Piyasa Ekonomisi olduğunu söyledi. Ülkede her sektörün yeniden yapılandırılması gerektiğini ifade ederek, TKP Yeni Güçler’in bunu yapacağını, hâlâ hazırda sınırsız vergi muafiyeti olan büyük şirketlerin muafiyetlerinin kaldırılacağını kaydetti. , Davulcu, herkesin TKP iktidarında kurumlar ve gelir vergisini ödeyeceğini yineledi. Bu vergilerin alınmasıyla elde edilecek gelirin en az 300 milyon TL olduğunu, Türkiye’den maaşların ödenmesi için yılda istenen miktarın 150-160 milyon TL olduğunu anlatan Davulcu, sadece vergi muafiyetlerinin kaldırılmasıyla maaş sorununun ortadan kalkacağını kaydetti. Tarımın daha etkin destekleneceğini söyleyen Davulcu çiftçi tanımı ve sınıflandırması yapacaklarını ve belli bir optimum büyüklüğe ulaşan tarım işletmelerine devlet desteğini keserek oradan yapılacak tasarrufla elde edilecek kaynağı küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmelere aktaracaklarını anlattı.POLİS SENDİKALAŞMALIPolis konusunun sadece emeklilikle sınırlı olmadığını o nedenle polisin sivile bağlanması dahil konunun her yönüyle ele alınması gerektiğini söyledi. Mehmet Davulcu, polis teşkilatının sivilleşerek demokratikleşmesi gerektiğini ifade ederek, bugün itibarıyla adaletsizliğin en uç noktalara ulaştığını kaydetti. Davulcu, polisin demokratikleşmesi ve sivilleşmesi yanında sendikalaşması gerektiğini de ifade ederek, TKP Yeni Güçler iktidarında bunun önündeki engellerin kaldırılacağını söyledi.