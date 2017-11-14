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14 Kasım 2017 Salı 08:45

Polis seçim öncesi yasasını bekliyor

Polis seçim öncesi yasasını bekliyor
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Polis seçim öncesi yasasını bekliyor

Polis Örgütü (Kuruluş Görev ve Yetkileri) Yasa Tasarısı seçim öncesi siyasi arenayı hareketlendirdi...

Polis Örgütü (Kuruluş Görev ve Yetkileri) Yasa Tasarısı seçim öncesi siyasi arenayı hareketlendirdi. Yasa konusunda aylardır yürütülen çalışmalar sonunda polis hem iktidar hem de muhalefetin desteğini alırken, iş yasanın hayat bulmasıyla birlikte bütçeye kaynak konulması. UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz dün meclis kürüsünden bu yöndeki çalışmaların sürdüğüne dikkat çekerken, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, yıllardır sürüncemede olan bu konunun çözülmesi yönünde her türlü desteği vereceklerini vurguladı.

“Çırakoğlu bilinçli olarak yönlendiriliyor”

Bu gelişmeye rağmen Emekli Polisler Derneği Başkanı Nurettin Çırakoğlu’nun “polis sandığa gitmeyecek” şeklindeki açıklaması  polis mensuplarını kızdırdı. Çırakoğlu’nun kaos yaratmaya çalıştığını söyleyen Polis mensupları Çırakoğlu’nun teşkilat içinde kimin tarafından yönlendirildiğinin bilindiğini vurguladı.

Başbakanın imzası var

Polisin aylardır yasa konusunda yürüttüğü mücadelenin ardından  Başbakan Özgürgün,  Tasarının yasallaşması yönünde  talimat vermişti.

“Polisi bölmeye çalışmaktadırlar”

Polis mensupları Emekli Polisler Derneği Başkanı Çırakoğlu ve bir takım isimlerin  amacının polisin sandığa gitmeyeceği yönünde  algı yaratarak, hükümete mesaj vermek ve yasa tasarısının geçmemesini sağlamak olduğunu vurguladı. Amacın polisin içerisinde karışıklık ve huzursuzluk yaratmak olduğunu anlatan polis mensupları, “Polisi bölmeye çalışmaktadırlar, ancak polis bölünmeyecek, hatta hiç olmadığı kadar yüksek oranda sandığa gidecektir. Çırakoğlu’nun söyledikleri kendini bağlar ve polisi temsil etmez. Polis ne yapacağını bilir ve  polisin ezici bir çoğunluğu da sandığa gidecek. Kaldı Ki Çırakoğlu polisin verdiği mücadeleye hiçbir zaman sahip  çıkmamıştır”

Yenibakış

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Anahtar Kelimeler
PolisNurettin Çırakoğlu
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