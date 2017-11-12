POLİS SANDIĞA GİTMEYECEK



Polis Örgütü Yasası’na göre, 25 yıl fiili hizmetten sonra emekliye çıkan polis, emekli maaşını ise 55 yaşında alabiliyor. Bu yaştan önce emekliye çıkan polisler maaş alabilmek için yıllarca beklemek zorunda kalıyor. Mesela 20 yaşında mesleğe girip, 45 yaşında emekli olan bir polis, 55 yaşını doldurduktan sonra maaş almaya başlarken aradan geçen 10 sene boyunca hayatını idame ettirmek için başka işler yapmak zorunda kalıyor. İşte bu uygulamanın değişmesini isteyen ve yıllardır bu sorunu dile getiren polisler, bu hükümet döneminde de mevcut durumun değişmemesinden dolayı sandığı boykot edeceği öğrenildi. Teşkilatta şu anda 2 bin 200 polis bulunurken, yarısından fazlasının hatta eş ve yakınlarının da oy kullanmama yönünde karar aldıkları belirtildi. Konuyla ilgili Star Kıbrıs’a konuşan KKTC Emekli Polisler Derneği Başkanı Nurettin Çırakoğlu, polisin birçok sorunu olduğunu ancak en büyük derdinin emeklilikle ilgili uygulama olduğunu ifade ederek, emeklilikle ilgili düzenleme yapılmadığı için teşkilatın yarısından fazlasının sandığa gitmeyeceğini söyledi.Çırakoğlu, Polis Teşkilatı’nın Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na (GKK) bağlı olduğunu Askeri Subay ve Astsubaylara emekliye çıkar çıkmaz yaşı kaç olursa olsun emeklilik maaşı alma hakkı verildiğini ancak polisin 25 yıl fiili hizmeti doldurduktan sonra emeklilik maaşı alması için 55 yaşını beklemek zorunda bırakıldığını söyledi. Çırakoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Diyelim ki bir kişi 20 yaşında polis oldu. Yasada belirtildiği gibi 25 yıl fiili hizmet verdikten sonra 45 yaşında emekli oldu. Ancak o polisin emekli maaşı alabilmesi için 55 yaşında kadar beklemesi gerekiyor. Aradaki 10 yıllık süre içerisinde polis ne yapacak. Nasıl geçinecek? GKK’ya bağlı olan polislere askeri subaylara tanınan hak neden tanınmıyor. Subaylar emekliye çıkar çıkmaz emekli maaşlarına alabilirken neden polis beklemek zorunda kalıyor. İşte bu nedenden dolayı polis teşkilatı oldukça huzursuz. Daha önce yasanın düzeltileceğine dair siyasiler tarafından verilen sözler de tutulmadı. Aldığım duyuma göre polisin yarısından fazlası, hatta eşleri ve yakınları 7 Ocak seçimlerinde sandığa gitmeyecek.”Emeklilik uygulamasının yanı sıra polisin daha birçok sorunu olduğunu kaydeden Çırakoğlu, polislere iş güvenliği ve riski ödeneği verilmediğini, sadece kamu hastanelerinde bulunan ilaçlardan yararlandığını, dışardan aldığı ilaçların bedellerinin karşılanmadığını, ayrıca kamu araçlarından yararlanma hakkı verilmediğini söyledi. Çırakoğlu, 1987 yılında yürürlüğe konan polis yasasında kadro sayısının 3 bin polis olarak belirlendiğini, şu anda teşkilatta 2 bin 200 polis bulunduğunu, bu rakamın 87 yılında öngörülen sayının da altında olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “87 yılında geçen yasada polis sayısı 3 bin olarak belirlendi. Şu anda 2 bin 200 kişilik kadro var. Bu sayı yasada öngörülen rakamın da altındadır. Kaldı ki 87 yılında 200 bin olan nüfus şuanda 1 milyonu geçmiştir. Araç sayısı ona katlanmıştı. Suç oranları yüzde yüz artmıştır. Şu anda 6 bin polis olması gerekirken, polis sayısı 3 binin altında kalmıştır. Her şey artarken polis sayısı azalmıştır.” Çırakoğlu, 7 Ocak seçimlerinden sonra iktidara gelecek hükümetin polisin sorunlarını çözmesini temenni ettiğini sözlerine ekledi.