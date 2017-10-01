Polis Saldırganı Arıyor!

Girne'de önceki gece Retro Lounge Bar önünde meydana gelen kurşunlama olayıyla ilgili polis saldırganın kimliğini tespit etti. Bara çok sayıda ateş ederek 3 güvenlik görevlisini yaralayan erkek şahsın ismini baş harflerinin M.C.Ç olduğu öğrenildi. Polis her yerde M.C.Ç isimli şüpheliyi ararken, saldırı sonucu ağır yaralanan 32 yaşındaki Mehmet Ali Çelik’in ise hayati tehlikesi devam ediyor.Kurşunlama olayının, Ağustos ayı içerisinde içeri alınmadıkları gerekçesiyle bara ‘satırla’ saldırdıkları iddia edilen M.C.Ç ve barın daha önceki güvenlik görevlileri arasındaki husumet nedeniyle yaşandığı iddia edildi.Kurşunlama olayının ardından YENİDÜZEN’e konuşan Retro Lounge Bar ortaklarından Gamze Yücel, olayın kendileri ve mekanla ilgili olmadığını vurgulayarak, daha önceki güvenlik görevlilerinin kişisel husumetleri nedeniyle yaşandığını açıkladı.Mete Adanır Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Retro Lounge Bar’ın gelen M.C.Ç. isimli şahısın, tasarrufundaki tabancayla gelişi güzel birçok kez ateş ederek, üç güvenlik görevlisini yaralayıp, olay yerinden koşarak kaçtığı öğrenildi. Silahlı saldırı sonucu 32 yaşındaki Mehmet Ali Çelik ağır yaralanırken, 24 yaşındaki Mesut Çelik ve 33 yaşındaki Muhammed Savgar hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınan yaralılar Mesut Çelik ve Muhammed Savgar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, karnından ağır yaralanan Mehmet Ali Çelik’in ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.”Kurşunlama olayının ardından YENİDÜZEN’e konuşan Retro Lounge Bar ortaklarından Gamze Yücel, olayla kendilerinin ve mekanla ilgili olmadığını vurgulayarak, daha önce güvenlik görevlileri arasında yaşanan bir sorun nedeniyle olduğunu açıkladı. Yücel, “olayın mekanla bir alakası yok. Güvenlik görevlilerinin kendi aralarında olan hesaplaşmadan dolayıdır. Konuya tam hakim değiliz, kendi aralarında olan bir hesaplaşmadır. Bir güvenlik şirketiyle çalışıyorduk. Bu olaylar başlayınca hesaplaşmalara müsaadede etmemek için biz de Y.T. ile yollarımızı ayırdık. Ama adam güvenliğin Y.T.’de olduğunu düşünerek mekana geldi” dedi.Bu arada Ağustos ayında Retro Lounge Bar’a giden M.C.Ç, M.G. ve M.N.W isimli şahsılar, o dönem barın güvenlik işlerini yürüten Y.T ve diğer güvenlik görevlileri arasında sıkıntı yaşanmış, söz konusu şahsılar içeri alınmamıştı. Bunun üzerine söz konusu 3 şahıs, içeri alınmadıkları gerekçesiyle Retro Bar’a satırla saldırarak mekana ciddi boyutta hasar vermişti. Polis olayla ilgili olarak M.C.Ç, M.G. ve M.N.W’yi tutuklayarak, mahkemeye çıkarmış, aleyhlerindeki soruşturmanın tamamlanması ardından teminat şartlarıyla serbest kalmışlardı.Ardından 22 Eylül’de M.C.Ç isimli şahıs Girne Piknik alanında feci şekilde dövülmüştü. Polis olayla ilgili N.V. isimli şahıs tutuklayarak mahkemeye çıkarmış, Y.T. isimli şahısta aranmaktaydı. Piknik alanında üç kişi tarafından feci şekilde dövülen M.C.Ç’nin ise sol yüzük parmağını, çenesi ve burnu kırılmış, YDÜ’de tedavi altına alınmıştı. 27 Eylül’de hastaneden taburcu olduğu öğrenilen M.C.Ç.’nin 29 Eylül’ü 30 Eylül’e bağlayan Cuma gecesi kurşunlama olayını gerçekleştirdiği iddia edildi.Kaynak: Yenidüzen