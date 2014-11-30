Polis, “Sahtecilik” Konusunda Credıt West Bankası Çalışanlarına Hizmet İçi Eğitim Verdi

Polis Genel Müdürlüğü ve Credit West Bankası’nın iş birliği içerisinde, Credit West Bankası çalışanı toplam 125 personele, dün Polis Genel Müdürlüğü Mavi Salonda “sahtecilik” konusunda hizmet içi eğitim verildi.

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, eğimin başlangıcında konuşan Polis Genel Müdürü Pervin Gürler, Credit West Bankası çalışanlarını Polis Genel Müdürlüğü’nde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti, eğitimin her alanda önemli olduğuna inandığını ve böylesi önemli bir konuda eğitim talep eden Credit West Bankası yöneticilerine teşekkür etti.

Devlette, Kurumlar arası işbirliğinin önemine vurgu yapan Gürler, kurumlar arası işbirliğinin artması halinde bunun halka kaliteli hizmet olarak döneceğine inancını belitti. Gürler, Ülkede evrak/belge üzerinden işlenen suçların önüne geçilebilmesi için bu eğitimin son derece önemli olduğunu, işlenen bu tür suçların ilk tespitlerinin genellikle banka çalışanları tarafından yapıldığının altını çizidi.

Gürler, Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde birçok uzmanlık biriminden birinin de Grafoloji ve Sahtecilik olduğunu ve bu birim sorumlusunun konu hakkındaki deneyimlerini banka çalışanlarına aktaracağını söyledi.

Eğitim kapsamında banka çalışanlarına yönelik, Grafoloji ve Sahtecilik uzmanı tarafından; pasaport özelliklerinin tanıtımı, kimlik belgesi ve pasaportlar üzerinde yapılan sahteleme konularında eğitim verildi.