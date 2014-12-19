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Polis, Sahte Banknotlara Karşı Uyardı

Polis, Girne’de piyasaya sürülen sahte 100 Türk Lirası banknotlar konusunda dikkatli olunmasını istedi. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 17 Aralık’ta Girne’de bir  iş yerine verilmek suretiyle tedavüle sürülen sahte paraların A-525785698 ve A-028303451 seri numaralı olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Polis, Sahte Banknotlara Karşı Uyardı

Polis, Girne’de piyasaya sürülen sahte 100 Türk Lirası banknotlar konusunda dikkatli olunmasını istedi. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 17 Aralık’ta Girne’de bir  iş yerine verilmek suretiyle tedavüle sürülen sahte paraların A-525785698 ve A-028303451 seri numaralı olduğunun tespit edildiği belirtildi.

19 Aralık 2014 Cuma 15:13
Polis, Sahte Banknotlara Karşı Uyardı
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 Polis, Girne’de piyasaya sürülen sahte 100 Türk Lirası banknotlar konusunda dikkatli olunmasını istedi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 17 Aralık’ta Girne’de bir  iş yerine verilmek suretiyle tedavüle sürülen sahte paraların A-525785698 ve A-028303451 seri numaralı olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada,  piyasaya sürülmüş birçok sahte para daha olduğuna inanıldığından ellerinde bu seri numarası ile başlayan “Türk Lirası” cinsi para bulunan bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, iş yerleri, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların dikkatli olmaları ve en yakın polis karakoluna bildirmeleri istendi.

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