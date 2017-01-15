Polis Peşinde



Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren Rızık Market, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından soyuldu. Kamera kayıtlarının incelendiği sırada hırsızın maskeli ve eldivenli olduğu görüldü. Hırsızın içeriye girdikten sonra market içerisinde dolandığı ve sonra sigara, kontör, internet paketi, telefon hattı ve kasadan bir miktar para çaldığı tespit edildi. Olay yerine giden Lefkoşa Adli Şube ekipleri, markette uzun süre inceleme yaptı. Market sahibi Latife Başdinç ise sabah saatlerinde marketi açmak için dükkâna gittiğinde karşılaştığı manzara karşısında şaşkına döndüğünü ifade etti.Market Sahibi Latife Başdinç olayı şöyle anlattı, “Sabah 07.15’te markete geldiğimde, cam kapının yerle bir olduğunu gördüm. Eşim gece markette yatmıştı. Soygun saat 03.00 gibi oldu eşim ses falan duymadı. Bana içeriye girmem için arka camı açtı ve içeriye girdim. Polisi çağırdık ve kamera kayıtlarını izledik. Kapıyı açmak için zorladığında, kapı cam olduğu için patladı. İçeriye girip biraz dolandı. Sonra kasayı gören kamerayla beraber birkaç kamerayı daha söktü. Kamera kayıtlarında, sigaraları poşetlediğini gördük. Kasadaki bozuk paraları, kontörleri, internet paketlerini ve telefon hatlarını çaldı.”Diyalog