Polis Ova Yollarına Barikat Kurdu

Kıbrıs Manşet Özel

Başkent Lefkoşa’da Tarım Bakanlığı önünde eylem yaparak haklarını geçtiğimiz hafta aramaya başlayan ve bugün de eylemlerine devam edecek olan hayvancılara sabah saatlerinde yonca kavşağı yakınlarında Lefkoşa’ya girmelerine polis tarafından engel olunmuştu. Haklarını savunmak için mücadele eden hayvancılar ise Lefkoşa’ya gitmek için çözümü tarlalardan geçmekte buldu. Birçok hayvancı tarlalardan geçerek Lefkoşa’ya ulaşmaya çalışsa da yol çıkışında yine polis barikatı ile karşılaştı. Polis barikatı ile karşılaşan hayvancılar eylem yapma hakları olduğunu ancak polis tarafından bu haklarının gasp edildiğini belirttiler.