Polis Kurtarma Operasyonu Hakkında Açıklama Yaptı

MÜLTECİLERİN KİMLİK TESPİTİNE BAŞLANDI

“SIĞINMACILARIN GELDİKLERİ YERE İADELERİ İÇİN GEREKLİ GİRİŞİMLER DE İLGİLİ MAKAMLARCA BAŞLATILMIŞTIR”

Polis, Suriyeli mültecileri taşırken batma tehlikesi yaşayan ve Girne Limanı’na getirilen geminin kurtarılması operasyonu ve bundan sonraki süreç hakkında açıklama yaptı.

Mültecilerin kimlik tespitine başlayan Polis, “sığınmacıların geldikleri yere iadeleri için gerekli girişimler de ilgili makamlarca başlatılmıştır” dedi.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklaması şöyle:

“22 Kasım 2014 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Esentepe’nin 5,5 deniz mili açığında, “Tanzanya” bandıralı “Haj Zaher” isimli kuru yük gemisi, 300 kadar Suriyeli sığınmacı taşıdığını ancak makinesinin arızalandığını bildirerek yardım çağrısında bulunmuştur.

Yardım çağrısını alan KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı, Girne’de hazır durumda bekleyen Sahil Güvenlik botunu derhal, akabinde de Gazimağusa’da bulunan iki adet Sahil Güvenlik botunu olay bölgesine sevk etmiştir.

Aynı anda yardım çağrısını alan Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı bir adet arama kurtarma gemisi ile bir adet sahil güvenlik botunu Girne bölgesine intikale başlatmıştır. Ayrıca bölgede bulunan “Mustafa Dayı” isimli ticari gemi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’nca irtibata geçilerek olay mahalline sevki sağlanmıştır.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nca Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda; Sahil Güvenlik Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinin katılımı ile acil bir koordinasyon toplantısı icra edilmiş, yapılacak faaliyetler ve sorumlu makamlar belirlenmiş, ayrıca kurtarma faaliyetlerini izleyecek bir kriz merkezi oluşturulmuştur. İhtiyaç duyulması halinde kullanılmak üzere Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı hava arama kurtarma birliği harekete hazır bekletilmeye başlanmıştır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı gemileri ve ticari gemi tarafından yapılan arama kurtarma çalışmaları, olumsuz deniz ve hava şartları ile yardım eden gemilerin sığ sulara yanaşamaması nedeniyle sonuçsuz kalmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları saat 22:45 sularında bölgeye ulaşmıştır.

Sığınmacıları taşıyan gemi, Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait “TCSG UMUT” isimli arama kurtarma gemisi ile yedeklenerek 23 Kasım 2014 tarihinde, saat 02:30’da Girne Turizm Limanına çekilmeye başlanmıştır. Limana varan gemide bulunan sığınmacılar Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ait otobüsler ile polis eşliğinde Girne Ertuğrul Apakan Kapalı Spor Salonuna güvenli bir şekilde taşınacaktır.

Yardım çağrısı alındığı andan itibaren ilgili kurumlar tarafından yapılan koordineli çalışmalar sonucunda, Girne’de bulunan Ertuğrul Apakan Kapalı Spor Salonu sığınmacılar için toplanma, iaşe ve barınma yeri olarak belirlenmiş; Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nca sıcak yemek ve battaniyeler ile sığınmacılara barınma imkanı hazırlanmıştır. Başta Girne Belediye Başkanı olmak üzere, bölgedeki diğer belediye başkanları gerektiğinde ihtiyaç duyulacak ilave yardımları sağlamak üzere Ertuğrul Apakan Spor Salonu bölgesine gelmişlerdir.

Söz konusu gemide bulunan tahmini 300 kadar sığınmacının sorunsuz olarak tahliye edilmesi faaliyeti sürdürülmektedir.

Sığınmacıların Girne Ertuğrul Apakan Kapalı Spor Salonuna ulaşmalarını müteakip sağlık ekipleri tarafından gerekli sağlık işlemleri yapılacak, iaşeleri sağlanacak ve polis tarafından gerekli kimlik tespiti yapılarak soruşturma başlatılacaktır. Sığınmacıların geldikleri yere iadeleri için gerekli girişimler de ilgili makamlarca başlatılmıştır.

Bir insanlık dramı niteliği taşıyan bu olayda sığınmacıların kurtarılması, karaya tahliyesi, geçici konaklama yerlerine intikalleri ve geçici barınma ve iaşelerine ilişkin hazırlıklar etkin bir koordinasyon ve ilgili kurumların işbirliği ile başarılı bir şekilde sağlanmaktadır.”