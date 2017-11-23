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23 Kasım 2017 Perşembe 08:11

Polis izinsiz arama yaptı iddiası!

Polis izinsiz arama yaptı iddiası!
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Polis izinsiz arama yaptı iddiası!

Narkotik ekiplerinin evinde izinsiz arama yaptığını ileri süren Hasan Harmanlı: ‘Kapıyı kırdılar, evi darmadağın ettiler’

Güzelyurt’ta ikamen eden Hasan Harmanlı önceki gün evinin polis tarafından arandığını iddia ederek durumdan şikayetçi oldu.

“Evimi darmadağın ettiler” diyen Harmanlı polisin evinde olmadığı bir sırada kapıyı kırarak içeriye girdiğini, evde o sırada bir arkadaşı olduğunu anlattı.

Güzelyurt’ta meydana gelen olayla ilgili Harmanlı “Arkadaşımı kelepçeleyerek ellerinde hiçbir arama izni olmadan evimi darmadağın ettiler” dedi. Olaydan sonra evinde bulunan bazı paraların da kaybolduğunu öne süren Harmanlı durumu polise şikayet etmek istediğini ancak polisin kendisine “Allah da benim peygamber de benim” dediğini söyledi.

“Bunu yapmaya ne hakları var?” diye soran Harmanı evinde hasar olduğunu, bazı eşyalarının kırıldığını, bazı kıyafetlerinin de parçalandığını ileri sürdü.  
Yenidüzen

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