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02 Ekim 2017 Pazartesi 06:36

Polis her yerde M.C.Ç.'yi arıyor!

Polis her yerde M.C.Ç.'yi arıyor!
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Polis her yerde M.C.Ç.'yi arıyor!

Lefkoşa ve Girne’de infial yaratan kurşunlama ve kundaklama ile ilgili polis her iki olayda henüz her hangi bir tutuklama yapmadı

Lefkoşa ve Girne’de 29 Eylül tarihinde iki ayrı iş yerine yapılan saldırılar ile ilgili polis henüz bir tutuklama yapmadı.

Cuma günü sabah saat 04.00 sıralarında Metehan bölgesinde Hüseyin Evren Zabit’e ait kuruyemiş ve içki dükkânı kimliği meçhul şahıs veya şahıslar tarafından yanıcı madde dökülerek küle döndü.

İki buçuk aydır faaliyette olmayan Zabit Off Licence’ın güvenlik kameraları da devre dışı.

Polis, bölgedeki iş yeri kamera görüntülerini emare olarak aldı.

Olayın üzerinden 3 gün geçmesine rağmen, kundaklama olayı ile ilgili henüz kimse tutuklanmadı.

Bar saldırganı kamera kayıtlarına takıldı

Girne’de 29 Eylül tarihinde meydana gelen kurşunlama olayında da durum farklı değil.

Mete Adanır Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Retro Bar isimli iş yeri güvenliklerine yönelik saldırı sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralanmıştı.

Olaylı gecenin ardından ise eğlence mekânının güvenlik kameraları mercek altına alınmıştı.

Şüpheler M.C.Ç. üzerine

Edinilen bilgide incelenen kamera görüntülerinde, saldırganın  daha önce aynı barda olay çıkaran M.C.Ç., olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz ay yanındaki biri bayan iki kişi ile bara alınmadığı gerekçesi ile iş yerine satırlarla saldıran zanlılar yargılanmak üzere teminatla serbest kalmıştı.

Polis tarafından kurşunlama suçundan aranan M.C.Ç., geçtiğimiz hafta Boğaz Piknik Alanında ciddi şekilde darp edilmişti.

Bara yapılan saldırı esnasında ise kamera görüntülerine M.C.Ç., nin takıldığı öğrenilirken, polis ada genelinde M.C.Ç.’nin bulunması için araştırma başlattı.

Çelik GATA’ya kaldırılıyor

 Retro Bar’ın kurşunlanması olayında ağır yaralanan Mehmet Ali Çelik’in hayatı tehlikesi devam ediyor. Mehmet Ali Çelik, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğum bakımda.

Saldırının yaşandığı gece, bara yeğenini ziyarete gittiği öğrenilen Mehmet Ali Çelik açılan ateş sonucu karnından yaralanmıştı.

Çelik’in ailesi ise oğullarının GATA’ya kaldırılması için girişimde bulundu.

Yaralılardan Mesut Çelik ve Muhammet Savgar’ın tedavileri ise Ortopedi Servisi’nde devam ediyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Şuana kadar polis, olayla ilgili bir tutuklama yapmadı.

Devrim DEMİR

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