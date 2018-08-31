Polis haberleri....

ERCAN VE GİRNE LİMANI’NDA UYUŞTURUCU… 2 KİŞİ TUTUKLANDI

TAŞ OCAĞINDAKİ İŞ ARACI YANDI

GÜZELYURT’TA DARP VE KASTİ HASAR… 1 TUTUKLAMA VAR

Düzova’da Mehmet Okduman’a ait ağıldan kuzu çalan iki kişi tutuklandı.

Polis dün akşam saat 23.30 sıralarında Haspolat’ta operasyon gerçekleştirdi. S.K.’nin (E-33) van aracında çalıntı olduğundan şüphelenilen 5 kuzu bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, ileri soruşturmada, S.K.(E-33) ile A.A.’nın (E-16) bahse konu kuzuları dün akşam 20.30 sıralarında Düzova’da Mehmet Okduman’a ait ağıldan çaldığı tespit edildi.

Söz konusu kişilerin geçtiğimiz Nisan ayında Haspolat’ta Mustafa Dağaşaner’e ait ağıldan iki ayrı kez toplamda 15 kuzu daha çaldıkları saptandı. S.K. ile A.A. tutuklandı.

ERCAN VE GİRNE LİMANI’NDA UYUŞTURUCU

Girne Turizm Limanı ile Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yapmak isteyen iki kişi, uyuşturucu bulundurdukları gerekçesiyle tutuklandı.

Ercan Havaalanı’ndan dün akşam KKTC'ye giriş yapan E.S.’nin (E-31) üzeri, narkotik detektör köpeğinin tepki vermesiyle arandı.

Tasarrufunda tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki sigara bulunan E.S. tutuklandı.

Öte yandan dün akşamüzeri Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye giriş yapan K.C.A.’nın (E-23) üzeri de narkotik detektör köpeğinin tepki vermesiyle arandı. Üzerinde yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan K.C.A. tutuklandı.

GÜZELYURT’TA DARP VE KASTİ HASAR… 1 TUTUKLAMA VAR

Güzelyurt’taki bir barı kasti hasara uğratan ve iş yerini sahibini darp eden kişi tutuklandı.

Polisin verdiği bilgiye göre, olay dün akşam Güzelyurt’taki “A Bar”da oldu. K.K.(K-28) alkollün etkisiyle ve kendisini işten çıkardığı gerekçesiyle kasti hasara da uğrattığı iş yerinin sahibini darp etti. K.K. tutuklandı.

İŞ ARACI YANDI…

Değirmenlik taş ocakları mevkiinde faaliyet gösteren Üstaş taş ocaklarında dün akşamüzeri bir iş aracında yangın çıktı.

Paletli iş aracının (ekskavatör), hidrolik hortumu kamyona taş yüklediği esnada patladı. Isınmış yağların egzoz ve makineye temas etmesiyle araçta yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın aracı kullanılmaz hale getirdi.

