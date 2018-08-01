Polis Haberleri…

Gazimağusa’da, sahte evrak düzenleyen bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, A.H.(E-31)’nin, başka şahıslar adına düzenlenmiş olduğu sahte teminat mektubunu Credit West Bankası'nda görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edildi. 2018 yılı Mayıs ayı içerisinde meydana gelen olayla ilgili olarakl A.H. tutuklandı.

HIRSIZLIK

Alayköy’de dün akşam Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Haluk Kuruçeşme isimli benzin istasyonunun giriş kapısına hasar vermeksizin suç işlemek için içeriye giren B.K.(E-23), polis ekipleri tarafından suçüstü tutuklandı.

B.K.’nin tasarrufunda konu iş yerinden çaldığı, 1 adet fotoğraf makinesi ve toplam 70,65 TL bozuk para bulunarak emare olarak alındı.

