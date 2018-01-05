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Polis Haberleri

Polis Haberleri

05 Ocak 2018 Cuma 10:07
Polis Haberleri
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KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU         
1.      04.01.2017 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, E.K.(K-19) rahatsızlanarak getirildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde,  uyuşturucu madde kullanmış olabileceğinden şüphelenilmesi üzerine adı edilenin tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

 Mesele ile ilgili yapılan ileri soruşturmada olayla bağlantısı olduğu tespit edilen M.Y. (E-18) ve  H.K. (E-20)'nin kaldıkları ikametgahta yapılan arama da yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet hap, A.K. (E-22)'nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 9 adet hap bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.Ç (E-25) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2.          04.01.2018 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Dörtyol’da M.K. (E-19)’nin üzerinde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 0.5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet içilmiş sarma sigara izmariti bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilen ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan İ.G.G.(E-23) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.    

SUÇ İŞLEMEYE TEŞEBBÜS     
      05.01.2017 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Gazimağusa’da, O.A. (E-27) Gökova Sokak üzerine bulunan  Yıldız Apt. D-2’deki ikametgahın  penceresini tasarrufunda bulundurduğu tornavida ile açmaya çalıştığı sırada, ev sahibi tarafından fark edilmesi üzerine polise bilgi verilmiş ve polis tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

YANGIN
      05.01.2018 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Lefke'de Bilgiler Bölgesi mevkiinde, Hasan Altan ÖKSÜZ'e ait narenciye bahçesi kenarında, muhtemelen daha önceden yakılan narenciye dallarından atılan kıvılcım sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu, yabani mersinlikler, 10 adet servi ağacı ve 1 adet harnup ağacı kısmen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK OPERASYONU 
       04.01.2018 tarihinde, 18.00-23.00 saatleri arasında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde  “Trafik Operasyon” düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında 230 araç kontrol edilmiş olup, suç işlediği tespit edilen toplam 43 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiş, çeşitli suçlardan dolayı iki kişi tutuklanmış ve 3 araç ise trafikten men edilmiştir.

           
       

                                                                                                                       PGM – BASIN SUBAYLIĞI

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