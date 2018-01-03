Polis Haberleri

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

1. 02.01.2018 tarihinde, saat 14.30 sıralarında, Lefkoşa’da, Ledra Palas Kara Giriş Kapısından KKTC’ye giriş yapan L.M.(K-23)’nin üzerinde yapılan aramada hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 28 gram ağırlığında madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Yürütülen ileri soruşturmada mesele ile ilgisi görülen M.A.N.(E-22)’nin üzerinde yapılan aramada ise hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık yarım gram ağırlığında madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilenler ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan S.W.M. (E-20) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



2. 02.01.2018 tarihinde, 12.30 - 13.10 saatleri arasında, Gazimağusa’da E.K. (E-22)’nin ikametgahında yapılan aramada, hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 7 kök ekili bitki ve muhtemelen konu bitkiler üzerinden kesilen hintkeneviri bitkisi yaprağı olduğuna inanılan iki adet yaprak bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



3. 03.11.2017 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Gazimağusa’da S.F.K. (E-30) 'nin kullanımında bulunan park halindeki araçta yapılan aramada, hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 7 gram ağırlığında madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilen ve araçta yolcu olarak bulunan A.B.İ.H. (E-25) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



4. 02.01.2018 tarihinde, 17.30-18.00 saatleri arasında, Gazimağusa’ da S.O.A. (E-18)’nın üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 15.5 gram ağırlığında madde ve üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilen ve mesele ilgisi olduğuna inanılan B.R.S. (E-32) ve U.S.U. (E-23) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



5. 02.01.2018 tarihinde, 11.30 – 12.00 saatleri arasında, Gazimağusa’da S.H.G. (E-22) ve F.A. (E-22)’nin kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada bir adet MDMA (Exstacy) türü uyuşturucu içerdiğine inanılan hap ve hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 4 gram ağırlığında madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilenler ve meselede bağlantısı görülen U.K.(E-20) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

6. 03.11.2017 tarihinde, 20.30-21.30 saatleri arasında, Gazimağusa’da Y.A.Y.E.M. (E-23)’nin kalmakta olduğu ikametgahta arama yapmak için gelen polisleri görmeleri üzerine ikametgah içerisinde bulunan

Y.A.Y.E.M. (E-23), M.M.M. (E-25), R.B. (E-27) ve L.S. (E-21) tasarruflarında bulunan hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 23 gram ağırlığında maddeyi ikametgahtan dışarıya atıldığı tespit edilmiştir. Akabinde bahse konu ikametgah içerisinde yapılan aramada, hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 8 gr 10 mlgr ağırlığında madde, üzerinde uyuşturucu olduğuna inanılan madde kalıntısı olan bir adet hassas terazi ile bir adet öğütücü ve içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan yarım içilmiş bir adet sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilenler tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

7. 02.01.2018 tarihinde, 17.00 - 18:00 saatleri arasında, Girne’de, G.O.J.O. (E-20) ’nun ikametgahında yapılan aramada sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 12 gram ağırlığında madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

8. 02.01.2018 tarihinde, saat 13.00 sıralarında, Güzelyurt Otobüs Terminali bölgesinde, E.A.(E-26)’nın şüpheli davranışları nedeniyle üzerinde yapılan aramada sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 0.100 gram ağırlığında madde ve içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.H. (E-27) ve H.M. (E-27) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



DÜKKAN AÇMA VE HIRSIZLIK

02-03.01.2017 tarihleri arasında, Güzelyurt’ta, Köprülüzade Sokak üzerinde faaliyet gösteren “Ümra Kuyumculuk” ve Hicri Gümüş sokak üzerinde faaliyet gösteren “Gunna İletişim” isimli iş yerlerinin kapıları meçhul şahıs/lar tarafından zorlanmak suretiyle açılarak içeriye girilmiş ve Ümra Kuyumculuk isimli iş yerinden muhtelif saat ve çakmak, Gunna İletişim isimli iş yerinden ise muhtelif markalarda cep telefonu ve şarj cihazları çalınmıştır.

Her iki mesele ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, Ümra Kuyumculuktan çalınan 13 adet saat ve 15 adet çakmak Güzelyurt Kapalı Pazar Bölgesinde gizlenmiş olarak, Gunna İletişimden çalınan 41 adet cep telefonu ve 26 adet şarj cihazı ise Güzelyurt Lefke-Anayolu üzerinde yol kenarına gizlenmiş vaziyette bulunarak emare olarak alınmıştır. Meselede zanlı olarak görülen S.T.(E-20) tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

BİNA AÇMA HIRSIZLIK VE KASTİ HASAR

31.12.2017 tarihinde, saat 05.00 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren “Snap Bar” isimli iş yerinin kapısı O.K. (E-26) ve R.K. (E-27) tarafından, işletme sahibi ile aralarında bulunan husumet yüzünden dolayı kırılarak hasara uğratıldıktan sonra içeriye girip bar içerisindeki muhtelif eşyaları ve ses sistemini kasten ve kanunsuz olarak kırıp, muhtelif markalarda 27 şişe içkiyi de çaldıkları tespit edilmiştir.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı görülen K.D. (E-21) ve A.D. (E-23) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.



HIRSIZLIK 1. 02.01.2018 tarihinde, saat 12.00 sıralarında, Lefkoşa’ da faaliyet gösteren bir kumarhanede çalışmakta olan X.H.T.(K-39), aynı yerde bulunan bir müşteri tarafından düşürülen para cüzdanı ve içerisinde muhafaza edilen toplam 900 TL nakit parayı çalmıştır. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 01.01.2018 tarihinde, 13.00-14.00 saatleri arasında, Girne'de faaliyet gösteren “Life Yıkama” isimli iş yerinde bulunan Macit ÖZALTIN'a ait araç içerisinde zarf içerisinde muhafaza edilen 4.320 TL nakit para çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen M.V.Z. (E-27) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



3. 02.01.2017 tarihinde, saat 15.30 sıralarında, Girne'de Mahir Sokak üzerinde, kapıları kilitsiz durumda ve kontak anahtarı üzerinde park halinde bulunan Ahmet GÜNER'e ait FZ 110 plakalı araç ve aracın torpido gözünde muhafaza edilen 450 TL nakit para, bir adet I-Phone 6 model cep telefonu ve araçta monteli radyo teybin ekranı S.M. (E-27) tarafından çalınmıştır. Bahse konu şahıs, Ercan Havaalanında söz konusu aracı park ettiği sırada tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.



ARAÇ YANGINI

02.01.2018 tarihinde, saat 23.30 sıralarında, Gazimağusa'da, Abdullah Parla sokak 5 numaralı evin garajında park halinde olan Mehmet DOŞAR’a ait salon araçta muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın çıkmıştır. Çıkan yangın sonucu aracın iç motor mekaniği, elektrik tesisatı ve ön kaporta aksamları bütünüyle yanmıştır. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

PGM – BASIN SUBAYLIĞI