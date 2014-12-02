Polis Genel Müdürlüğü, Yangını Önlemek İçin Alınacak Tedbirleri Hatırlattı

“ŞÖMİNE, SOBA VE KLİMA CİHAZLARININ ÖNLERİNDE VEYA YAKIN ÇEVRELERİNDE YANICI EŞYA BULUNMAMASINA DİKKAT EDİNİZ”

“ŞÖMİNE ÖNLERİNE KORUYUCU KALKAN KOYUN”

“YANGIN VEYA BELİRTİSİNİ GÖRÜLMESİ HALİNDE HEMEN 199 NUMARALI İTFAİYE ACİL TELEFONUNU ARAYIN”

Polis Genel Müdürlüğü, kışın gelmesiyle ısınmak için kullanılan gazlı, elektrikli, odunlu soba ve şömine konusunda vatandaşları uyararak, bu cihazlarının önlerinde veya yakın çevrelerinde yanıcı eşya bulundurulmaması, şömine önlerine koruyucu kalkan konulması gerektiğine dikkat çekti.

Yangınların maddi ve manevi değerleri yok ettiğini, telafisi zor veya imkânsız kayıplara neden olduğunu kaydeden Polis Genel Müdürlüğü, yangını önlemek için alınması gereken tedbirler konusunda yazılı bir açıklama yaptı.

“YANGIN VEYA BELİRTİSİNİN GÖRÜLMESİ HALİNDE 199’U ARAYIN”

Yangın veya belirtisini görülmesi halinde hemen 199 numaralı İtfaiye Acil telefonunun aranması gerektiğinin kaydedildiği açıklamada 11 maddelik tedbir listesi şöyle sıralandı:

“1. Gaz ocakları ve gazla çalışan sobaların tüp bağlantı hortumlarını, yılda bir kaç kez sabun köpüğü kullanılmak suretiyle sızdırmazlık testine tabi tutunuz. Yıpranmış olması halinde yenisi ile değiştiriniz. Ayrıca hortum uçlarına muhakkak kelepçe takınız.

2. Evde gaz kokusu hissedildiği zaman kesinlikle elektrik düğmeleri ve bunun gibi kıvılcım çıkarabilecek malzemelerden herhangi bir patlama veya yangına sebebiyet vermemek için çalıştırmayınız. Her hangi bir gaz kaçağında ev veya işyerinizin kapı ve pencerelerini açıp ortamı iyice havalandırınız.

3. Ev ve işyerlerinde kullanılan şömine ve odun sobalarının bacalarını en az yılda bir kez temizleyiniz. Baca boyunun çatıdan en az bir metre yukarıda olmasına dikkat ediniz.

4. Ev ve iş yerlerinde ısınmak için yaktığınız şömine, soba ve klima cihazlarının önlerinde veya yakın çevrelerinde yanıcı eşya bulunmamasına dikkat ediniz, şömine önlerine koruyucu kalkan koyunuz.

5. Elektrik kesintilerinde, elektrik akımı ile çalışan cihazların fişlerini, prizlerden çıkartınız. Ayrıca belirli zamanlarda sürekli takılı olan fişleri çıkartıp temizleyiniz böylece fişte meydana gelebilecek oksitlenme önlenmiş olacaktır.

6. Elektrik tesisatına aşırı yüklenme yapmamak için elektrikle çalışan cihazları aynı anda devreye koymayınız. Ayrıca çoklu prizlerde aynı anda birden fazla cihaz çalıştırmaktan kaçınınız.

7. Elektrikle çalışan cihazları (çamaşır-bulaşık makinesi, televizyon, bilgisayar gibi.) evden ayrılırken veya uyku saatlerinde çalıştırmayın.

8. Motorlu araçlarınızın her an yüksek yangın riski taşıdığını unutmayınız. Özellikle motor bölümündeki elektrik ve elektronik aksamlar ile yakıt bağlantı hortumlarının yılda en az bir kez bakımdan geçirilmesini sağlayınız. Ayrıca çıkabilecek herhangi bir yangına karşı ilk müdahaleyi yapabilmek için bir adet portatif yangın söndürme cihazı ( 2 kilogram kuru kimyevi toz) bulundurunuz

9. Çocukların, ateş veya kibritle oynamamaları için dikkatli olunuz.

10. Tüm bu önlemlere rağmen evde, çıkması muhtemel bir yangında ilk müdahalede kullanılmak üzere bir adet 6 kilogram kapasiteli çok maksatlı Kuru Kimyevi Toz veya bir adet 3 kilogram kapasiteli karbondioksit tipi yangın söndürme cihazı bulundurunuz.

11. Yangın veya belirtisini görmeniz halinde, derhal 199 numaralı İtfaiye Acil telefonunu arayınız.”