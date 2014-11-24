Polis Genel Müdürlüğü Ve LAÜ Arasında Anlaşma

Polis Genel Müdürlüğü ile Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) arasında “Eğitim İşbirliği Anlaşması” imzalandı.

Anlaşmaya göre polis mensupları Lefke Avrupa Üniversitesi’nde indirimli eğitim alabilecek.

Polis Genel Müdürlüğü’nde bu sabah imzalanan anlaşmaya, Polis Genel Müdür Vekili Pervin Gürler ve Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen imza koydu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, imza törenine, Gürler ve Yükselen’in yanı sıra, PGM II. Yardımcısı Süleyman Manavoğlu, Lefke Avrupa Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Akın Cellatoğlu, LAÜ Genel Sekreteri Mehmet Yalçın, PGM - İdari İşler ve Özlük İşleri Müdürü Hüseyin Kadir Çete, Polis Okulu Müdürü Bekir Abatay ve LAÜ - Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İsmet Yücefer de katıldı.

İmza töreninde konuşan PGM Vekili Pervin Gürler, eğitim konusunda yapılan anlaşmanın Polis örgütüne ve devlete gerek bilimsel, gerekse eğitsel anlamda yararlı olacağına inandığını belirterek, her iki kuruma hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Gürler, Polis teşkilatı olarak geçmişte de KKTC’de faaliyet gösteren diğer üniversiteler ile eğitim konusunda anlaşma imzaladıklarını ve eğitime yatırım yapmaya devam edeceklerini belitti.

Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Yükselen ise eğitim adına atılan bu adımdan dolayı başta PGM Vekili Pervin Gürler’e ve Polis teşkilatına teşekkür etti.

Protokol öncesinde Polis Genel Müdürlüğü ile işbirliklerinin var olduğunu bu protokol ile işbirliklerinin resmi bir yapıya kavuşacağını belirten Yükselen, Polis teşkilatı ile birlikte geleceğe yönelik projelerde çalışmak istediklerini, bu çalışmaların hem öğretim elemanlarına hem de Polis teşkilatına faydalı olacağına vurgu yaptı. Yükselen, protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu ve gördükleri ilgiden dolayı Polis teşkilatına karşı memnuniyetini dile getirdi.