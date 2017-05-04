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04 Mayıs 2017 Perşembe 11:10

Polis Genel Müdürlüğü Trafik Haftası Etkinlikeri Düzenliyor

Polis Genel Müdürlüğü, 8-14 Mayıs Trafik Haftası çerçevesinde trafikte farkındalık yaratabilmek ve halkı trafik kuralları hakkında bilgilendirmek&nbsp; amacıyla&nbsp; bir dizi etkinlik düzenliyor.

Polis Genel Müdürlüğü Trafik Haftası Etkinlikeri Düzenliyor
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Polis Genel Müdürlüğü, 8-14 Mayıs Trafik Haftası çerçevesinde trafikte farkındalık yaratabilmek ve halkı trafik kuralları hakkında bilgilendirmek  amacıyla  bir dizi etkinlik düzenliyor.

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, hafta çerçevesinde, Trafik Müdürlüğü’nde görevli subaylar televizyon ve radyo programlarına konuk olarak, halkı aydınlatıcı bilgiler verecek.

Trafik Müdürlüğü tarafından, her ilçeden bir okul olmak üzere, Yeşilyurt İlkokulu, Alayköy İlkokulu, Esentepe İlkokulu, Geçitkale İlkokulu ve Şht İlker Karter İlkokulu’nda gezici trafik eğitim parkıyla öğrencilere trafik eğitimi verilecek.

Trafikle ilgili hazırlanan büyük boy yaftalar, ilçe polis müdürlükleri tarafından halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere asılacak.

Hazırlanan broşürler, yine ilçe müdürlükleri tarafından yürütülen trafik kontrolleri sırasında,   araç sürücülerine dağıtılacak. Ülkeye gelen yabancı uyruklu araç sürücülerine kara giriş kapıları ve limanlarda el broşürleri verilecek.

Broşürler, muhtarlıklar, kahvehaneler, alışveriş merkezleri gibi yerlerde dağıtılmak suretiyle hedef kitleye azami seviyede ulaşılmasına gayret edilecek.

İlçelerdeki orta öğretim okullarının idareleriyle temas kurup, her bölgedeki üç okulda hafta boyunca öğrencilere yönelik eğitici dersler verecek.

GSM operatörü “Telsim” firması ile yapılan anlaşmayla tüm abonelere hafta içerisinde toplam 3 kez  “Trafik Sloganı” içerikli SMS gönderilecek.

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, İskele, Demirhan, Geçitkale, Alsancak ve Ziyamet bölgelerinde toplam 47 adet reklam panosunda hafta boyu görseller kullanılacak. Esentepe’de ise 2x3 m ebatlarında 2 adet dijital reklam panosunda dönüşümlü olarak 5 adet görsel yer alacak.

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