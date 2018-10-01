Polis Genel Müdürlüğü Sarıkılıç’ın Ölümü İle İlgili Açıklamalarda Bulundu

“CESETTE HERHANGİ BİR DARP VE CEBİR İZİ, ELLE VE BAĞLA BOĞMA İZİ, KESİCİ DELİCİ ALET YARASI, ATEŞLİ SİLAH YARASI YOK”

KESİN ÖLÜM SEBEBİ “CANLI ASI EYLEMİ SONUCU SOLUNUM YOLLARININ KAPANMASI VE GELİŞEN ASFİKSİ (HAVASIZLIK)”

Boğaz Polis Karakolu hücresinde asılmak suretiyle yaşamını sonlandıran Ahmet Sarıkılıç’ın cesedi üzerinde Adli Tıp Uzmanı tarafından olay yerinde yapılan ilk muayenede ve otopsi neticesinde; vücudunda herhangi bir darp ve cebir izi, elle ve bağla boğma izi, kesici delici alet yarası, ateşli silah yarası bulunmadığı, kesin ölüm sebebinin “canlı ası eylemi sonucu solunum yollarının kapanması ve gelişen asfiksi (havasızlık)” neticesinde meydana geldiğinin tespit edildiği açıklandı.

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, zanlıya eşi tarafından giymesi için getirildiği iddia edilen şortun ise eşi tarafından değil, arkadaşı Ömer Kaya tarafından karakola getirildiği kaydedildi.

Polis Genel Müdürlüğü, intihar olayı ile ilgili soruşturmanın titizlikle devam ettiğini vurgulayarak, 28 Eylül tarihinde, tutuklu bulunduğu Boğaz Polis Karakolu hücresinde asılmak suretiyle yaşamını sonlandıran Ahmet Sarıkılıç’ın ölümü ile ilgili soruşturmanın Başsavcılık nezdinde yürütüldüğü belirtti.

İntihar olayı ile ilgili ilk tespitlere göre elde edilen bulguların kamuoyu ile şöyle paylaşıldı:

“24 Eylül tarihinde Girne’de meydana gelen ‘soygun’ meselesi ile ilgili olarak Ahmet Sarıkılıç ve Serkan Bilir aynı gün ikametgâhlarında tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklanmışlardır.

28 Eylül tarihinde, Boğaz Polis Karakolunda tutuklu olarak bulunan Ahmet Sarıkılıç’ın tutukluluk süresinin dolması nedeniyle aynı gün Girne Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak aleyhinde 7 gün daha tutukluluk emri temin edilmiş ve akabinde de Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde doktor kontrolünden geçirildikten sonra tekrar Boğaz Polis Karakoluna götürülerek hücreye yerleştirilmiştir.

Ahmet Sarıkılıç, aynı gün saat 13.40 sıralarında, Boğaz Polis Karakolunda avukatı ve ailesi ile görüştürülmesi sağlanmış ve tekrardan hücreye yerleştirilmiştir.

Boğaz Polis Karakolunda, Ahmet Sarıkılıç’ın yerleştirildiği hücrenin karşısında bulunan hücrede, hırsızlık suçundan tutuklu zanlı A.T. de aynı gün avukatı ile görüşmesinin ardından saat 18.00 sıralarında hücresine geri yerleştirildiği sırada Ahmet Sarıkılıç’ı oturur vaziyette görülmüştür.

Yaklaşık 15 dakika sonra ise, A.T. isimli diğer tutuklu, Ahmet Sarıkılıç’ı hücresinde asılı bir vaziyette görmesinin ardından görevli polislere haber vermiş ve Ahmet Sarıkılıç’ın giymekte olduğu şortun ipi ile kendisini hücre penceresine astığı görülmüştür.

Olay yeri, Girne Bölge Savcısı, İlçe Polis Müdürü ve Adli Tıp Uzmanı tarafından ziyaret edilerek gerekli incelemeler yerinde yapılmış, zanlı avukatı ise olaydan haberdar edilerek olay yerine davet edilmiş ancak olay yerine gelmemiştir.

Adli Tıp Uzmanı tarafından, müteveffanın cesedi üzerinde olay yerinde yaptığı ilk muayenesinde ve otopsi neticesinde; vücudunda herhangi bir darp ve cebir izi, elle ve bağla boğma izi, kesici delici alet yarası, ateşli silah yarası bulunmadığı, kesin ölüm sebebinin “canlı ası eylemi sonucu solunum yollarının kapanması ve gelişen asfiksi (havasızlık)” neticesinde meydana geldiği tespit edilmiştir.

Zanlıya eşi tarafından giymesi için getirildiği iddia edilen şort ise eşi tarafından değil arkadaşı Ömer Kaya tarafından karakola getirilmiştir.

İntihar olayı ile ilgili soruşturma titizlikle devam etmekte olup, kamuoyuna saygı ile duyurulur.”