Polis: Dikkat Girne’de Sahte Dolar

9 ADET SAHTE 100’LÜK ABD DOLARI BULAN POLİS İKİ KİŞİYİ TUTUKLADI

PİYASAYA DAHA ÖNCE DE SAHTE ADB DOLARLARININ SÜRÜLMÜŞ OLABİLECEĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Polis Basın Subaylığı, sahte ABD doları uyarısında bulundu.

Girne’de dün iki ayrı şahsın tasarrufunda tedavüle sürülmek maksadıyla, KB 92907376 C, HL 62546465 C, KB 92906910 C, BG 33459750 A, BG 33459976 A, BG 33459545 A, KB 92907325 C, BG 33459925 A, KB 92906945 C seri numaralarını kapsayan toplam 9 adet sahte 100’lük ABD Doları banknot bulunduğuna dikkat çeken Polis Basın Subaylığı, halkı uyardı.

Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde, T.D.(E-39) ve A.Ş. (E-33)’nin tasarrufunda tedavüle sürülmek maksadıyla sahte olduğuna inanılan ABD dolarları bulunduğu belirtilen açıklamada, dolarların emare olarak alındığı ve söz konusu şahısların tutuklandığını kaydetti.

Sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğuna da dikkat çeken Polis, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan “100’lük ABD Doları” cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis merkezine bildirmelerini istedi.