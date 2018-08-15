Polis dershane müdürünü darp etti!

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Başkent Lefkoşa’da bu sabah akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı Polis Dershaneyi Basarak Müdürü Darp Etti…

Bu sabah saat 10.00 sıralarında Başkent Lefkoşa’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Lefkoşa’da faaliyet gösteren Yeni Sistem Dershane Müdürü Ali Adataş, Polis tarafından darp edildi. Polis Çavuşu Yılmaz Kutluhan bilinmeyen bir gerekçe ile dershaneyi basıp dershane müdürünü ciddi şekilde darp etti. Olayın yaşandığı sırada okulda başka veliler de bulunurken çok sayıda kişi saldırgan Polisin dershane müdürünü darp etmesini engelleyemedi. Yaşanan olay sonrasında Dershaneye gelen Adli Şube polisleri Kutluhan’ı Merkeze aldı. Dershane müdürünün de şu sıralarda ifade verdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor