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26 Kasım 2017 Pazar 19:51

POLİS: "ÇİNLER'İN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ"

Lefkoşa’da meydana gelen kazada, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 60 yaşındaki Günay Çinler, araba çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.

POLİS: 'ÇİNLER'İN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ'
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 Şoför Nihat AKTAŞ, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarılarak, aleyhinde 3 gün tutukluluk alındı. Polis, mahkemede verdiği yeminli şaadetinde, yaya Günay Çinler'in beyin ölümünün gerçekleştirdiğini öğrendiklerini açıkladı.

Lefkoşa’da meydana gelen kazada, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 60 yaşındaki Günay Çinler, araba çarpması sonucu ağır yaralandı. Polisin açıklaması şu şekilde: Saat 17:25 sıralarında, Lefkoşa'da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde (City Royal Otelin önü), Nihat AKTAŞ (E-38), yönetimindeki TAT 464 plakalı minibüs ile güney istikametinden kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o esnada yolun batı kısmından doğu kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Günay Çinler (E-60)'e çarpmıştır. Kaza sonucu ağır yaralanan Günay Çinler kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisini müteakip Nöroloji yoğun bakım servisinde müşahede altında alınmıştır. Araç sürücüsü tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir. 

Yenidüzen

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