Polis Bülteni…Lokmacı Kapısından Girişinde Üzerinde Uyuşturucu Bulunan Genç Tutuklandı...



LOKMACI KAPISINDAN GİRERKEN ÜZERİNDE UYUŞTURUCU BULUNAN GENÇ TUTUKLANDI



Lefkoşa’da dün Lokmacı Kara Kapısı’ndan KKTC'ye giriş yaptığı sırada A.M.S.M.’nin (E-22) üzerinde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 10 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.



Adı geçen kişi tutuklandı, polisin soruşturması devam ediyor.



GİRNE’DE UYUŞTURUCU VE ESKİ ESER



Girne’de S.A. (E-45), F.B. (E-51) ve A.B.’nin (E-63) bulunduğu evde dün polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 136 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.



Sözkonusu kişileri tutuklayan polis, aynı evde bulduğu ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas teraziyi de emare olarak aldı.





Polis, yürüttüğü soruşturmada, F.B.’nin sorumluluğundaki evde yaptığı aramada ise, eski eser olduğuna inanılan 2 adet kadın motifli heykel, 4 adet yüzük, 2 adet saç tokası, 1 adet bıçak ve 1 adet buldu.Soruşturma devam ediyor.GİRNE’DE HIRSIZLIKGirne’de faaliyet gösteren bir işyerinde müşteri olarak bulunan K.H.’nin (K-58) dün raf üzerinde bulunan bir adet gümüş “pandora”yı çaldığı belirtildi.Sözkonusu şahsı tutuklayan polisin başlattığı soruşturma sürüyor.KANUNSUZ BALIK AVLAMA

İskele’de M.B. (E-48) hakkında, Dokuz evler mevkiinde zıpkınla 3 adet ahtapotu kanunsuz avlamaktan yasal işlem başlatıldı.



Yasalara göre ahtapot avlanabilmesi için, ağırlığının 1 kilogramdan az olmaması gerekiyor.



Polisin soruşturması sürüyor.