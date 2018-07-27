Polis bülteni!

POLİSİYE HABERLER



Karşıyaka’da kurusıkı tabanca ve mermi tasarrufundan bir kişi tutuklandı.



Polisten verilen bilgiye göre, Karşıyaka’da H.G.(E-68)’nin kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, bir adet 9 mm çapında kurusıkı tabanca ve tabancaya ait bir adet canlı mermi bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.



MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK



Bostancı’da faaliyet gösteren bir iş yerinin müstahdemi olan F.G.(E-48)’nin, Haziran’dan 07 Temmuz’a kadar, sigorta primlerinin yatırılmadığı gerekçesi ile iş yeri adına muhtelif iş yerlerinden makbuz karşılığında tahsil etmiş olduğu 1,660 TL nakit parayı iş yerine teslim etmeyip tasarrufuna geçirdi. Polis şahsı tutukladı.



HIRSIZLIK VE SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ



Tuzla’da 9 Nisan ile 13 Haziran arasında, Nar Park isimli tesisten 70 adet akünün çalınması olayıyla ilgili olarak G.T. (E-24) tutuklandı.



GÜZELYURT’TA TRAFİK DENETİMİ



Güzelyurt Polis Müdürlüğü tarafından dün yapılan denetimlerde 181 araç kontrol edildi, 43 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.



LEFKOŞA’DA DENETİMLER



Lefkoşa’da kumarhanelerde yapılan denetimlerde ise, kumarhanede bulunması yasak 11 kişi tespit edildi ve haklarında yasal işlem başlatıldı.



Trafikte yapılan denetimlerde de 751 araç kontrol edildi, 158 araç sürücüsü hakkında muhtelif trafik suçundan işlem yapıldı.





