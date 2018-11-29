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Polis bazı hırsızlık olaylarını aydınlattı

Polis bazı hırsızlık olaylarını aydınlattı

29 Kasım 2018 Perşembe 06:49
Polis bazı hırsızlık olaylarını aydınlattı

LEFKOŞA VE GÜZELYURT'TAKİ AKÜ HIRSIZLIĞI OLAYLARINDA 4 KİŞİ; LEFKOŞA MEZARLIĞI'NDA BAZI ARAÇLARDAN HIRSIZLIK YAPAN BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Polis, son günlerde meydana gelen bazı hırsızlık olaylarını aydınlattı ve bazı kişileri tutukladı.

Polis Basın Subaylığı bu gece yaptığı açıklamayla, hem başkent Lefkoşa'daki mezarlıkta park halindeki araçlardan hırsızlık yapılması hem de Lefkoşa ve Güzelyurt'taki bazı iş araçlarından akü çalınması olaylarında yürütülen soruşturmalar sonucu toplam 5 kişinin tutuklandığını duyurdu.

AKÜ HIRSIZLIĞINDAN LEFKOŞA VE GÜZELYURT'TA İKİŞER KİŞİ TUTUKLANDI

Lefkoşa bölgesinde 24-26 Kasım tarihleri arasında bazı iş araçlarından akülerin çalınmasıyla ilgili ileri soruşturmada zanlı görülen A.T. (E-23) ve M.Ç.'nin (E-22) tutuklandığını bildiren polis, zanlıların ilk tespitlere göre toplam 12 araç üzerindeki aküleri sökerek çaldıklarının ve başka şahıslara satarak sahtekarlıkla para temin ettiklerinin tespit edildiğini açıkladı. 

Güzelyurt'ta 24-25 Kasım tarihleri arasında bir iş aracından iki akü çalınmasıyla ilgili soruşturmada ise zanlı görülen M.T. (E-38) ve S.K. (E-38) tutuklandı.  Söz konusu iki kişinin ileri soruşturmasında çalınan aküleri bir iş yerine satarak sahtekarlıkla para temin ettikleri kaydedildi.

MEZARLIK HIRSIZI DA BULUNDU

Uzun süredir Lefkoşa Mezarlığı'nda cenaze törenleri için gelenlerin park halindeki araçlarından kişisel eşyalarının çalınmasıyla ilgili geniş çaplı soruşturmada da gelişme sağlandı.

Bugün mezarlıkta şüpheli görülen İ.Ş. (E-67), polis tarafından tutuklandı.

Zanlının üzerinde yapılan aramada daha önceden yine mezarlıktaki bir araçtan çalınan USB bellek bulunarak emare alındı.

İleri soruşturmadaki ilk tespitlere göre 2 ayrı araçtan hırsızlık yaptığı tespit edilen İ.Ş. hakkındaki soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Son Güncelleme: 29.11.2018 09:55
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