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Polis Basketbol Turnuvası düzenlendi

Polis Örgütü’nün kuruluşunun 54. yıldönümü ve 30 Haziran Polis Günü münasebetiyle, I. Müdürlükler arası Polis Basketbol Turnuvası düzenlendi.

Polis Basketbol Turnuvası düzenlendi

Polis Örgütü’nün kuruluşunun 54. yıldönümü ve 30 Haziran Polis Günü münasebetiyle, I. Müdürlükler arası Polis Basketbol Turnuvası düzenlendi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 13:33
Polis Basketbol Turnuvası düzenlendi

Polis Örgütü’nün kuruluşunun 54. yıldönümü ve 30 Haziran Polis Günü münasebetiyle, I. Müdürlükler arası Polis Basketbol Turnuvası düzenlendi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa Polis Müdürlüğü, Gazimağusa Polis Müdürlüğü, Girne Polis Müdürlüğü, Güzelyurt Polis Müdürlüğü, PGM-Merkez, Özel Harekat Müdürlüğü, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği’nin yer aldığı ve toplam sekiz takımın mücadele ettiği turnuvada 21-22 Haziran tarihlerinde grup maçları ile yarı final maçları oynandı.
Dün Girne Polis Müdürlüğü ile Güzelyurt Polis Müdürlüğü arasında oynanan üçüncülük maçını Girne Polis Müdürlüğü kazanarak turnuvada üçüncü oldu.
Üçüncülük maçının ardından oynanan final karşılaşması ise Polis Genel Müdürlüğü Merkez Takımı ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü takımları arasında oynandı.
Karşılaşmayı 27-19 kazanan Lefkoşa Polis Müdürlüğü takımı turnuvada şampiyon olurken PGM Merkez Takımı ise ikinci oldu.
Şampiyon takıma kupa ve madalyaları Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu tarafından takdim edildi. Turnuvanın en iyi oyuncusu ise Lefkoşa Polis Müdürlüğü takımından Behiç Akçın seçildi. Turnuvada emeği geçen hakemlere ise plaket takdim edildi.
 

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Son Güncelleme: 27.06.2018 17:08
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