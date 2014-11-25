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Polis Basın Subaylığı, Mülteci Gemisiyle İlgili Herhangibir Tutuklama Yapılmadığını Açıkladı

Polis Basın Subaylığı, mülteci gemisiyle ilgili herhangi bir tutuklama yapılmadığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığı, Mülteci Gemisiyle İlgili Herhangibir Tutuklama Yapılmadığını Açıkladı

Polis Basın Subaylığı, mülteci gemisiyle ilgili herhangi bir tutuklama yapılmadığını açıkladı.

25 Kasım 2014 Salı 13:45
Polis Basın Subaylığı, Mülteci Gemisiyle İlgili Herhangibir Tutuklama Yapılmadığını Açıkladı
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Polis Basın Subaylığı, mülteci gemisiyle ilgili herhangi bir tutuklama yapılmadığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, sığınmacıların arasında kaptan olduğundan şüphelenilen biri olduğu ancak zaman darlığı nedeniyle bunu ispatlamanın mümkün olmadığı belirtildi.

Sığınmacıları götüren polis subayının konuyla ilgili şüphelerini Türkiye’deki yetkililere ilettiği kaydedilen açıklamada, sosyal medyada yer alan “kaptan tutuklandı” haberlerinin asılsız olduğu; şu an KKTC’de herhangi bir sığınmacının bulunmadığı; TC polisinden de bu konuda herhangi bir remi bilgi gelmediği vurgulandı.

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Polis Basın SubaylığıMülteci Gemisiyle Ilgili Herhangi Bir Tutuklama Yapılmadığını Açıkladı.
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