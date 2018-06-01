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Polis Basın Subaylığı çocuk cinayetiyle ilgili haberler konusunda uyardı

Polis Basın Subaylığı, Gönyeli’de yaşanan çocuk cinayetiyle ilgili tahkikatın büyük bir titizlikle sürdüğünü, bütün olguların göz ardı edilmeksizin incelendiğini vurgulayarak, basın mensuplarının halk arasında yanlış anlamalara ve kurumların yıpranmasına yol açacak haberleri yayımlamamasını istedi.

Polis Basın Subaylığı çocuk cinayetiyle ilgili haberler konusunda uyardı

Polis Basın Subaylığı, Gönyeli’de yaşanan çocuk cinayetiyle ilgili tahkikatın büyük bir titizlikle sürdüğünü, bütün olguların göz ardı edilmeksizin incelendiğini vurgulayarak, basın mensuplarının halk arasında yanlış anlamalara ve kurumların yıpranmasına yol açacak haberleri yayımlamamasını istedi.

01 Haziran 2018 Cuma 11:02
Polis Basın Subaylığı çocuk cinayetiyle ilgili haberler konusunda uyardı

“ASILSIZ VE KAMUOYUNU YANILTICI BAZI HABERLER YAYIMLANIYOR”
 

“TAHKİKATIN SEYRİNE ZARAR VERİLİYOR”
 

“YANLIŞ ANLAMALARA VE KURUMLARIN YIPRANMASINA YOL AÇACAK HABERLER YAYIMLANMAMALI”

Polis Basın Subaylığı, Gönyeli’de yaşanan çocuk cinayetiyle ilgili tahkikatın büyük bir titizlikle sürdüğünü, bütün olguların göz ardı edilmeksizin incelendiğini vurgulayarak, basın mensuplarının halk arasında yanlış anlamalara ve kurumların yıpranmasına yol açacak haberleri yayımlamamasını istedi. 
Polis, gerçeği yansıtmayan bazı haberlerin tahkikatın seyrini olumsuz etkilediğine dikkat çekti.
Gerek yazılı basında gerekse internet haber sitelerinde olayın oluşu ve sonrasında yaşananlar hakkında asılsız ve kamuoyunu yanıltıcı bazı haberler yayımlandığını belirten Polis, haberlerin, doğruluğu araştırılarak ve yetkililerle görüşüldükten sonra yayımlanmasının, doğru haber alma hakkı ve beklentisi içindeki halka yapılacak en iyi hizmet olduğunu vurguladı.

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Polis Basın Subaylığı yayımladığı açıklamada, 27 Mayıs’ta Gönyeli’de yedi yaşındaki çocuğun annesi tarafından bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili haberleri değerlendirdi, uyarılarda bulundu.

“GERÇEĞİ YANSITMIYOR, TAHKİKATIN SEYRİNE ZARAR VERİYOR”
Açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında, “zanlının çocuğunu öldürmeden önce, kendi kullandığı depresyon haplarını çocuğuna verdiği; çocuğu öldürdükten sonra babayı aradığı ve/veya ölü fotoğrafını gönderdiği; zanlının cezai ehliyeti ile ilgili bir takım saptamaların neticelendirilip teşhisler konulduğu; poliste ve/veya mahkemede pişman olmadığına dair bir takım beyanlarda bulunduğu; tıbbi tahlillerin neticelenip bir takım sonuçlar çıktığı” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve tahkikatın seyrine zarar verdiği vurgulandı. 
Olayın polisin bilgisine geldiği andan itibaren tahkikatın büyük bir titizlikle sürdürüldüğü, meseleyle ilgili tüm olguların göz ardı edilmeksizin incelendiği kaydedilen Polis Basın Subaylığı açıklamasında şöyle denildi:

“DOĞRULUĞU ARAŞTIRILARAK YAYIMLANMALI”
“Basın mensuplarımızın halk arasında yanlış anlamalara ve kurumların yıpranmasına neden olabilecek bu tip haberleri, doğruluğunu araştırarak ve yetkililer ile görüştükten sonra yayınlamalarının doğru haber alma hakkı ve beklentisi içerisinde olan halkımıza yapılacak en iyi hizmet olduğu görüşü içerisindeyiz.”
 

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Son Güncelleme: 01.06.2018 14:09
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