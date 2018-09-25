Polat, YDP'yi Ziyaret Etti

Antalya’da faaliyet gösteren Anadolu Kıbrıs İşadamları, Bürokratları, Ekonomik Sosyal Kültürel Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Selami Polat, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’yı ziyaret etti.



YDP’den verilen bilgiye göre, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ziyarette yaptığı konuşmada, KKTC’nin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların kısa sürede azalacağına ve daha iyi yatırım şartlarının oluşacağına inandığını söyledi.



