KARARA UYMADIĞI İÇİN İTHAL ETTİĞİ YAKITIN ÜLKEYE GİRİŞİNE İZİN VERİLMEYEN AKSA STOK YETERSİZLİĞİ NEDENİYLE SANTRALLERİNİ DURDURMA KARARI ALDI

AKSA YAKIT TEDARİK EDİP SORUNUNU ÇÖZÜNCEYE KADAR ÜLKE GENELİNDE PLANLI VE ZORUNLU ELEKTRİK KESİNTİLERİ UYGULANACAK

KESİNTİLER BUGÜN SAAT16.00’DAN İTİBAREN BİRER SAAT DÖNÜŞÜMLÜ YAPILACAK

Ülkede planlı elektrik kesintilerine gidiliyor.

Bakanlar Kurulu’nun ülkeye ithal edilecek yakıtlardaki kükürt oranıyla ilgili kararına uyulmadığı için AKSA’nın ithal ettiği yakıtın ülkeye girişine izin verilmeyince, AKSA, stok yetersizliği nedeniyle kendisine ait santralleri durdurma kararı aldı. AKSA yakıt tedarik edip sorununu çözünceye kadar ülke genelinde planlı ve zorunlu elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintiler bugün saat16.00’dan itibaren birer saat dönüşümlü yapılacak

Açıklama Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) tarafından yapıldı.

KIB-TEK tarafından yapılan yazılı açıklamada, “AKSA Enerji Üretim A.Ş’ne ait Kalecik’teki santrallerine yakıt tedarikinde ortaya çıkan sorun nedeniyle bugünden itibaren AKSA’nın yakıt tedarik sorununu çözüp devreye girmesine kadar, ülke genelinde planlı ve zorunlu elektrik kesintileri uygulanacak” denildi.

Bakanlar Kurulu’nun ülkeye ithal edilecek yakıtlardaki kükürt oranıyla ilgili almış olduğu kararın 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesiyle birlikte ortaya çıkan sorunun aşılması için görüşmelerin devam ettiği kaydedilen açıklamada, AKSA yetkililerinin mevcut yakıt stoklarının yeterli olmaması nedeniyle saat.16.00’dan itibaren santrallerini durdurmak zorunda olduklarını KIB-TEK yetkililerine bildirdikleri ifade edildi.

Açıklamada, KIB-TEK’e ait 60 MW gücündeki buhar santrallerinden birisinin planlı büyük bakımının devam ettiği bu nedenle mevcut hava koşullarında 220 – 230 MW civarında olan azami tüketim miktarının ancak 150 MW’lık kısmının KIB-TEK’e ait santraller tarafından karşılanabileceği; dolayısıyla zaman zaman 80 MW’a varan açık oluşabileceği kaydedildi.

Açıklamada, bugün saat.16.00’dan itibaren sorun çözülünceye kadar her gün 24.00 – 06.00 saatleri haricinde toplamda günlük altı saati aşmayacak elektrik kesintileri uygulanacağı; kesintilerin birer saati aşmayacak şekilde dönüşümlü olarak gerçekleştirileceği ifade edildi.