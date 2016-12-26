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26 Aralık 2016 Pazartesi 16:13

Plakalar Mühürlü ve Beyaz Olacak

Plakalar Mühürlü ve Beyaz Olacak
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1 Haziran 2017 tarihinden itibaren, kaydı yapılacak olan araçların plakaları, mühürlü ve beyaz olacak.

Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Tüzüğü’nde yapılan değişiklik uyarınca, 1 Haziran 2017 tarihinden itibaren kaydı yapılacak olan motorlu araçların plakaları, dikdörtgen veya kare, ön ve arka olmak üzere her iki plakanın da zemini beyaz ve Mukayyit tarafından belirtilecek “Mühürlü” şekilde olacaktır.

Ayrıca araç plakaları, Mukayyitçe yetkilendirilecek kişi ve veya işletmeler tarafından yaptırılacaktır.

1 Haziran 2017 tarihinden önce kaydı yapılan motorlu araçlar, tüzüğün yürürlüğe giriş tarihi olan 1 Haziran 2017’den itibaren 10 yıl boyunca (1 Haziran 2027), mevcut olan plakalarını kullanabilecekler.


 
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