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Bir Garip “Kaza”!

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04 Mayıs 2017 Perşembe 08:31

PLAKALAR DEĞİŞİYOR

PLAKALAR DEĞİŞİYOR
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 1 Haziran’dan itibaren geçerli olacak yeni tüzükle birlikte plaka üzerindeki harf ve yazılar siyah renkte, plakanın zemini ise beyaz renkte olacak

UBP-DP Hükümeti’nin tüm araç plakalarının değişmesini gerektirecek yeni değişiklik tüzüğü, 27 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.1 Haziran’dan itibaren geçerli olacak yeni tüzükle birlikte plaka üzerindeki harf ve yazılar siyah renkte, plakanın zemini ise beyaz renkte olacak.Bu tarihten önce kaydı yapılmış olan motorlu araç sahipleri, tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak 10 yıl içerisinde plakalarını bu tüzük kurallarına uygun hale getirecek.Yapılan değişikle binlerce aracın plakası değişecek.Ön ve arkada beyaz plaka!Resmi Gazete’de yayımlanan Tüzük uyarınca, her plaka dikdörtgen veya kare olacak ve üzerinde sadece Mukayyitçe verilen harf, sayı, mühür ve motorlu araç plaka imalatçılarına verilen kayıt numarası bulunacak.Yapılan değişiklikle plaka üzerindeki harf ve yazılar siyah renkte, plakanın zemini ise beyaz renkte olacak. Plaka kenarları da harf ile sayıların renginde olacak.Yalnızca kordiplomatik ve yabancı temsilcilik üyelerine ait olan araçlarda zemin yeşil renk olacak.‘Z’ kiralık araç olarak kiralanmış aracın plakalarında harf ve sayılardan sonra ‘Z’ harfi bulunacak.Makam araçları…Makam araçları ise kırmızı harf ve sayılardan oluşacak.Polis Genel Müdürlüğü nezdinde hizmet aracı olarak kullanılan araçların plakaları ise, siyah zemin üzerine beyaz sayı ve harflerden oluşacak.Resmi hizmet araçlarının plakaları RHA harfleri ile başlayacak.Sivil Hizmetlerde kullanılan hizmet araçlarının plakaları ise, beyaz zemin üzerine siyah sayı ve harflerden oluşacak. Bu tip her plaka RHA ile başlayacak.
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PLAKALAR DEĞİŞİYOR
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