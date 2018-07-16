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Plaj tenisi turnuvası gerçekleştirildi

Plaj tenisi turnuvası gerçekleştirildi

16 Temmuz 2018 Pazartesi 16:42
Plaj tenisi turnuvası gerçekleştirildi

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ PUANLI PLAJ TENİSİ TURNUVASI 13-15 TEMMUZ 2018 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu-Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü Puanlı Plaj Tenisi Turnuvası 13-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında Gazimağusa Kocareis Plajı’nda gerçekleştirildi.

2015 yılında KKTC’de bir ilk olarak başlayan ve deniz, kum, güneş ve müzik eşliğinde gerçekleştirilen plaj tenisi her geçen yıl artan sporcu ve izleyici sayısıyla dikkat çekiyor.

20 Temmuz Restoran(Ahmet Kızılkılınç Anısına)ana sponsor olurken, Kocareis Holiday Resort, Meysu, Wonderkids Early Learning Center, Global Learning Village, Powerade, Serena Group, Reklam Dünyası, Astan Muhasebe, Address Estate, Pakduş ve Aspava Restoran sponsor olarak organizasyona katkı koydu.

Turnuva küçükler 8-12 yaş,+13 çift kadınlar, çift erkekler ve karışık çiftler kategorilerinde oynanana turnuvada, Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu’nun puanları yanı sıra şampiyonlara ödül verildi. Fair Play ödülüne Özay Barutçu layık görülürken, Plaj tenisine katkıları ve örnek davranışları sebebiyle Çağakan Kansu’ya Onur Ödülü verildi.

Katılımın yüksek olduğu ve çok çekişmeli maçların oynandığı turnuva sonucunda:

Küçükler alt grup kategorisinde

1. Yağmur Kurt ve Ege Kurt

2. Çise Tuğcu ve Doğa Özdi

Küçükler kategorisinde

1. Elçin Özbilen ve Gökhun Gazioğlu

2. Aren Baybars ve Nadir Çınarlılı

Çift Kadınlar kategorisinde

1. Vivien Loardache ve Saadet Aktuğlu

2. Şafak Güzoğlu ve Rahme Veziroğlu

3. Nergis Menemenci ve İzem Civisilli

4. Özay Barutçu ve Pınar Berk

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