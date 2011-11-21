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Piyasalara son darbe ABD'den geldi

Avrupa'da devam eden borç endişelerinin ardından ABD'de oluşturulan 'Süper Komite'nin de ülkenin bütçe açığını

Piyasalara son darbe ABD'den geldi

Avrupa'da devam eden borç endişelerinin ardından ABD'de oluşturulan 'Süper Komite'nin de ülkenin bütçe açığını

21 Kasım 2011 Pazartesi 12:38
Piyasalara son darbe ABD'den geldi
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Avrupa'da devam eden borç endişelerinin ardından ABD'de oluşturulan 'Süper Komite'nin de ülkenin bütçe açığını azaltma konusunda fikir birliğine varamaması piyasalara satış getirdi.

Dolar, euro karşısında 1.35'in altına gelirken, içeride ise dolar, TL karşısında 1.84'ün üzerine çıkarak bir ayın zirvesini gördü.ABD’de kamu harcamaları ve bütçe açığını azaltma konusunda görüş belirlemek için ABD Kongresi'nde Demokrat ve Cumhuriyetçi üyelerden oluşan Süper Komite'nin görev süresinin sonuna gelinmesine karşın bir anlaşmaya varamadığı bildiriliyor.

Süper Komite, 10 yılda federal bütçe açığını en az 1,2 trilyon dolar azaltmanın yollarını bulmakla görevlendirilmişti. Avrupa'daki sıkıntıların yanına ABD'deki problemlerin de eklendiği algısı piyasalara satış getirdi. Euro, dolar karşsında 1.35'in altında geldi. Parite şu anda 1.3460 seviyelerinde, önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0.5 değer kaybı yaşıyor. Pariteye paralel olarak, dolar içeride güçlü seyrediyor.

TL karşısında yaklaşık yüzde 1'lik değer artışıyla 1.84'ün üzerine çıkarak son bir ayın zirvesini test eden dolar, şu anda bu seviyelere yakın seyrediyor. Doların bu yıl içinde geldiği en düşük seviye 1.50 TL ile Nisan ayının başlarında görülmüş, 4 Ekim Salı günü ulaşılan 1.9050 lira da en yüksek seviye olarak kaydedilmişti. Kötü havadan olumsuz etkilenen borsalarda da satışlar yaşanıyor. Avrupa borsaları açılışta son altı haftanın en düşük seviyesine geldi. Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi yüzde 0.8 değer kaybederek 5.320 puana geriledi. Frankfurt Borsası'nda DAX Endeksi yüzde 0.7 azalarak 5.758 puan ve Paris Borsası'nda CAC 40 Endeksi yüzde 0.5 azalarak 2.981 puan oldu.

İMKB'DE KAYIP YÜZDE 2'YE YAKLAŞTI Güne 54.300 puandan başlayan İMKB 100 Endeksi de aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Açılışın ardından 54.000 puanın altına gerileyen Endeks, seansın ilk yarısını 719 puan ve yüzde 1.32'lik kayıpla 53.754 puandan geçti. Şu dakikalarda endeks yüzde 1.9 kayıpla 53.430 puana seviyesinden işlem görüyor.

BANKALAR DA DÜŞÜŞ HIZLANDI Endeks'te işlem gören banka hisse senetlerinde günlük kayıp yüzde 2'yi aştı. Rekabet Kurulu'nun 12 banka için başlattığı soruşturma haberi bu düşüşte etkili oldu. Rekabet Kurumu, bankacılık hizmetleri pazarında faaliyet gösteren Akbank T.A.Ş., Denizbank A.Ş., Finans Bank A.Ş., HSBC Bank A.Ş., ING Bank A.Ş., Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Türkiye Garanti Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. ile Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına karar verdiğini duyurmuştu.

Son Güncelleme: 21.11.2011 12:38
Anahtar Kelimeler:
KrizAvrupaEuroABDİMKBDolarEkonomi
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